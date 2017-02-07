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05:21 (мск), источник: AmurMedia.ru

Нового руководителя назначили в хабаровском филиале ДРСК

С 1 февраля им стал Александр Бакай.

Хабаровск, 7 февраля, AmurMedia.

В связи с реализацией ряда управленческих решений в филиале энергокомпании произошла смена руководства. Хабаровские электрические сети возглавил Александр Бакай, ранее занимавший должность главного инженера филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (г. Благовещенск), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Справка:

Александр Васильевич Бакай в 1994 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический институт, пройдя обучение на кафедре «Электропривод и автоматизация промышленных установок». После службы в армии был принят на должность инженера по релейной защите и автоматике в ОАО «Амурэнерго», где за десять лет прошел путь от рядового специалиста до руководителя одного из сетевых подразделений.

С 2007 по 2017 годы трудился главным инженером филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

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