Нового руководителя назначили в хабаровском филиале ДРСК

Хабаровск, 7 февраля, AmurMedia.

В связи с реализацией ряда управленческих решений в филиале энергокомпании произошла смена руководства. Хабаровские электрические сети возглавил Александр Бакай, ранее занимавший должность главного инженера филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (г. Благовещенск), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Справка:

Александр Васильевич Бакай в 1994 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический институт, пройдя обучение на кафедре «Электропривод и автоматизация промышленных установок». После службы в армии был принят на должность инженера по релейной защите и автоматике в ОАО «Амурэнерго», где за десять лет прошел путь от рядового специалиста до руководителя одного из сетевых подразделений.

С 2007 по 2017 годы трудился главным инженером филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».