Нового руководителя назначили в хабаровском филиале ДРСК
С 1 февраля им стал Александр Бакай.
С 1 февраля им стал Александр Бакай.
Хабаровск, 7 февраля, AmurMedia.
В связи с реализацией ряда управленческих решений в филиале энергокомпании произошла смена руководства. Хабаровские электрические сети возглавил Александр Бакай, ранее занимавший должность главного инженера филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (г. Благовещенск), сообщили ИА AmurMedia в
Справка:
Александр Васильевич Бакай в 1994 году окончил
С 2007 по 2017 годы трудился главным инженером филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».