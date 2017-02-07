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05:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ученый предсказал открытие новых запасов нефти в Красноярском крае

Новые месторождения найдены в районе Нижней Тунгуски.

Источник: AP 2016

В ближайшее время в Сибири будут открыты крупные месторождения нефти и газа. Одна из нефтеносных областей находится на севере Красноярского края. Об этом сообщил научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ СО РАН) Алексей Конторович.

«Мы ожидаем, что будет открыта крупная нефтегазоносная область, в известной степени аналог центральных районов Западной Сибири, на севере Красноярского края, севернее Нижней Тунгуски. Мы предложили здесь программу региональных работ, которая позволит найти наиболее интересные места. Считаю, что если это будет сделано в ближайшие 6−7 лет, то мы получим новую базу для добычи нефти», — сказал Конторович во время визита в институт полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.

Также ученые ожидают открытия гигантского газового месторождения на западе Якутии (так называемая Вилюйская синеклиза). Предварительные исследования показали, что газ залегает на глубине в 7−8 км.

Конторович отметил, что ученые готовят документы на ведение разведочных работ. Академик добавил, что в ближайшие 10−15 лет восточная Cибирь и часть западной Сибири «должны стать опорой нефтяной и газовой промышленности России».

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