Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Хлоргексидин вызывает аллергию
Разозливший Лукашенко чиновник из России ответил президенту
Минздрав готовит важные изменения в национальные прививочные календари
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Минздрав готовит важные изменения в национальные прививочные календари
В России изменятся правила изъятия детей из семьи
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
Глыба льда рухнула на коляску с младенцем (видео)
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
05:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Одобрено строительство офисного здания у Центрального рынка

Мэр Красноярска подписал разрешительный документ.

Источник: Reuters

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов одобрил строительство здания по ул. Качинской, 64. На участке земли у Центрального рынка будет располагаться офисное здание. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте администрации города.

Застройщиком стала компания «Юрвис». 3 февраля фирма запросила у мэрии разрешение на отклонение от предельных параметров строительства или реконструкции. Застройщик просил увеличить коэффициент застройки с 0,8 до 0,95 и сократить отступ от красной линии. Мэр ответил на запрос компании, разрешив отклонение от заданных параметров.

Напомним, еще в январе 2017 года «Юрвис» проводил публичные слушания по вопросам застройки территории у Качи. На обсуждениях присутствовал только один человек, который и проголосовал «за» объект. Территория, на которой раньше располагались три нежилых помещения, обошлись владельцу в 8,1 млн рублей. Общая площадь участка составила 381 кв. метр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярские ученые предложили строить дома из макулатуры
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Оскорбивший Путина телеведущий извинится не раньше 2033 года
Катастрофу в Сочи раскроют с помощью компьютерной модели
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
IAAF оставила в силе дисквалификацию российских легкоатлетов
В Израиле легализовали поселения на палестинских территориях
Родители выпускников сдадут ЕГЭ вместе с главой Рособрнадзора
Спорт
Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры «Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь