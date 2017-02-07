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07:10 (мск), источник: VN.RU

Веерные отключения отопления начинаются в Бердске

Сегодня в Бердске начнутся веерные отключения отопления. Коммунальщики ищут место утечки тепла из двух котельных города.

В зону отключения попадают более 400 многоквартирных домов, десять детских садов и семь школ. Это не значит, что батареи полностью остынут. Многие жители могут даже не заметить неудобств, только низкий напор горячей воды. Для этого и применяют поочередное отключение объектов от котельной. Работы начнутся в девять утра и закончатся в шесть часов вечера.

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