В Омской области самым убыточным является производство коммунальных благ

Омскстат подсчитал, какую прибыль с января по ноябрь 2016 года получили организации региона (результаты за декабрь ещё не обработаны). Оказалось, что доходом могут похвастаться 422 предприятия — 71,8% от общего числа отчитывающихся в органы статистики.

Самым выгодным оказалось производство нефтепродуктов — 30,9% от общего размера прибыли. На втором месте с большим отрывом химическое производство — 16,4% от общей прибыли. Затем идут сельское хозяйство (7,8%); производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 5%; торговля и ремонт техники (4,0%).

Остальные 28,2% предприятий в прошлом году остались в убытке. Наибольшую долю среди убыточных занимали организации, специализирующиеся на производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 59,4% от общего размера убытков.