В Красноярске отменили торги на освещение трассы в аэропорт Емельяново

Красноярская антимонопольная служба отменила торги на установку освещения на трассе в аэропорт «Емельяново».

Аукцион на поиск подрядчиков был объявлен в декабре прошлого года. Провести линии электроосвещения планируется на участке длиной 13 км. Согласно техзаданию, здесь должны появиться 700 светильников, проложены кабели, системы автоматического и ручного включения. Работы планировалось начать в 2018 году. Краевая казна выделила на эти цели 190 млн руб. Победителем торгов стала компания, предложившая на 3 млн руб. меньше — 187 млн руб.

Однако таким решением остался недоволен второй участник торгов. Ее представители решили, что первая часть заявки не соответствует требованиям документации конкурса.

Антимонопольщики согласились, что предложение не подходит под технические условия. Однако жалобу при этом нашли необоснованной. В итоге результаты электронного аукциона потребовали отменить, а документацию к нему изменить.