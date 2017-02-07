В омском Экспоцентре организуют мультимедийный парк
Проект оценивается в 150 млн рублей.
Проект оценивается в 150 млн рублей.
Мультимедийный парк «Россия — моя история» организуют в омском Экспоцентре. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Стоимость проекта составляет около 150 млн рублей. Подобные парки будут организованы и в других городах России: Москве,
От региона потребуется только площадка, тогда как всё необходимое оборудование поступит от федеральных властей. Мультимедийный парк будет располагаться на всей территории Экспоцентра, а это около 8 тыс. кв. метров. Информацию об этом повторил
«Надеюсь, что к 1 сентября мы проект запустим, хотя в планах есть попытаться успеть ко Дню России — 12 июня. В регион будет поставлено серьезное оборудование, которое нужно успеть смонтировать. Помещение областного Экспоцентра хорошо подходит для реализации этого проекта, который предусматривает в том числе купольный кинотеатр. Общая стоимость затрат на реализацию проекта — порядка 150 млн рублей», — приводят слова