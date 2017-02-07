В омском Экспоцентре организуют мультимедийный парк

Мультимедийный парк «Россия — моя история» организуют в омском Экспоцентре. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Стоимость проекта составляет около 150 млн рублей. Подобные парки будут организованы и в других городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске и других. Первый парк был открыт в столице на территории ВДНХ. Все последующие парки должны сохранять первоначальную концепцию.

От региона потребуется только площадка, тогда как всё необходимое оборудование поступит от федеральных властей. Мультимедийный парк будет располагаться на всей территории Экспоцентра, а это около 8 тыс. кв. метров. Информацию об этом повторил вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков.