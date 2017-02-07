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07:27 (мск), источник: АиФ Омск

В омском Экспоцентре организуют мультимедийный парк

Проект оценивается в 150 млн рублей.

Мультимедийный парк «Россия — моя история» организуют в омском Экспоцентре. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Стоимость проекта составляет около 150 млн рублей. Подобные парки будут организованы и в других городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске и других. Первый парк был открыт в столице на территории ВДНХ. Все последующие парки должны сохранять первоначальную концепцию.

От региона потребуется только площадка, тогда как всё необходимое оборудование поступит от федеральных властей. Мультимедийный парк будет располагаться на всей территории Экспоцентра, а это около 8 тыс. кв. метров. Информацию об этом повторил вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков.

«Надеюсь, что к 1 сентября мы проект запустим, хотя в планах есть попытаться успеть ко Дню России — 12 июня. В регион будет поставлено серьезное оборудование, которое нужно успеть смонтировать. Помещение областного Экспоцентра хорошо подходит для реализации этого проекта, который предусматривает в том числе купольный кинотеатр. Общая стоимость затрат на реализацию проекта — порядка 150 млн рублей», — приводят слова вице-губернатора «Коммерческие вести».

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