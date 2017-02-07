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06:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские ученые предложили строить дома из макулатуры

Разработчики создали новый теплозвукоизоляционный материал.

Красноярские разработчики предложили новый материал для строительства домов. Делать его собираются из переработанной макулатуры. Пока подобные технологии не используют нигде в мире. Об этом в эфире «Авторитетного радио» рассказал гендиректор компании «Эковата Сибирь» Сергей Лучинкин.

По словам руководителя фирмы-новатора, под воздействием воздуха макулатура с добавлением минералов начинает взбиваться. Это позволяет повысить уровень звуко- и теплоизоляции. К тому же себестоимость таких материалов на порядок ниже, тех, которые сейчас применяют в строительстве. Отмечается, что инновационный проект уже получил грант на 2 млн рублей.

Наш эволюционный материал — это так называемая эковата, только с улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Такой технологии пока в России нет. Основной плюс эковаты — это вспушенные волокна. Так как это вспушенный материал, теплопроводность его ниже, это позволяет лучше сохранять тепло. Также снижена плотность материала, из-за этого он дешевле традиционного, — прокомментировал Лучинкин.

Добавим, что стоимость одного кубического метра такого материала оценили в 900 рублей. Это меньше обычной эковаты минимум на 300 рублей.

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Красноярские ученые предложили строить дома из макулатуры
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