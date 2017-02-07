Красноярские ученые предложили строить дома из макулатуры
Разработчики создали новый теплозвукоизоляционный материал.
Разработчики создали новый теплозвукоизоляционный материал.
Красноярские разработчики предложили новый материал для строительства домов. Делать его собираются из переработанной макулатуры. Пока подобные технологии не используют нигде в мире. Об этом в эфире «Авторитетного радио» рассказал гендиректор компании «Эковата Сибирь» Сергей Лучинкин.
По словам руководителя
Наш эволюционный материал — это так называемая эковата, только с улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Такой технологии пока в России нет. Основной плюс эковаты — это вспушенные волокна. Так как это вспушенный материал, теплопроводность его ниже, это позволяет лучше сохранять тепло. Также снижена плотность материала,
Добавим, что стоимость одного кубического метра такого материала оценили в 900 рублей. Это меньше обычной эковаты минимум на 300 рублей.