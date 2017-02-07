Красноярские ученые предложили строить дома из макулатуры

Красноярские разработчики предложили новый материал для строительства домов. Делать его собираются из переработанной макулатуры. Пока подобные технологии не используют нигде в мире. Об этом в эфире «Авторитетного радио» рассказал гендиректор компании «Эковата Сибирь» Сергей Лучинкин.

По словам руководителя фирмы-новатора, под воздействием воздуха макулатура с добавлением минералов начинает взбиваться. Это позволяет повысить уровень звуко- и теплоизоляции. К тому же себестоимость таких материалов на порядок ниже, тех, которые сейчас применяют в строительстве. Отмечается, что инновационный проект уже получил грант на 2 млн рублей.

Наш эволюционный материал — это так называемая эковата, только с улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Такой технологии пока в России нет. Основной плюс эковаты — это вспушенные волокна. Так как это вспушенный материал, теплопроводность его ниже, это позволяет лучше сохранять тепло. Также снижена плотность материала, из-за этого он дешевле традиционного, — прокомментировал Лучинкин.

Добавим, что стоимость одного кубического метра такого материала оценили в 900 рублей. Это меньше обычной эковаты минимум на 300 рублей.