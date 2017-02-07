Акции «Уралвагонзавода» сдали «Ростеху»
По распоряжению Медведева.
По распоряжению Медведева.
Согласно документу, «Ростех» получает 100% акций УВЗ. Также госкорпорации переходят пакеты ценных бумаг ряда организаций, входящих в НПК.
При этом УВЗ исключается из специального перечня компаний, в которых позиция России как акционера предприятия определяется кабмином РФ.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», УВЗ должен быть введен в структуру «Ростеха» в течение 18 месяцев. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 27 декабря 2016 года.
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов позднее пояснил, что в стране скоро может появиться отдельный холдинг по производству бронетехники. В него войдут «Курганмашзавод» (предприятие концерна «Тракторные заводы», которое также переходит в «Ростех») и «Уралвагонзавод».