Акции «Уралвагонзавода» сдали «Ростеху»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился передать акции АО «НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». Ценные бумаги послужат имущественным взносом РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано 6 февраля на сайте российского правительства, передает «Уралинформбюро».

Согласно документу, «Ростех» получает 100% акций УВЗ. Также госкорпорации переходят пакеты ценных бумаг ряда организаций, входящих в НПК.

При этом УВЗ исключается из специального перечня компаний, в которых позиция России как акционера предприятия определяется кабмином РФ.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», УВЗ должен быть введен в структуру «Ростеха» в течение 18 месяцев. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 27 декабря 2016 года.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов позднее пояснил, что в стране скоро может появиться отдельный холдинг по производству бронетехники. В него войдут «Курганмашзавод» (предприятие концерна «Тракторные заводы», которое также переходит в «Ростех») и «Уралвагонзавод».