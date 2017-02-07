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07:31 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Акции «Уралвагонзавода» сдали «Ростеху»

По распоряжению Медведева.

Источник: УралИнформБюро

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился передать акции АО «НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». Ценные бумаги послужат имущественным взносом РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано 6 февраля на сайте российского правительства, передает «Уралинформбюро».

Согласно документу, «Ростех» получает 100% акций УВЗ. Также госкорпорации переходят пакеты ценных бумаг ряда организаций, входящих в НПК.

При этом УВЗ исключается из специального перечня компаний, в которых позиция России как акционера предприятия определяется кабмином РФ.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», УВЗ должен быть введен в структуру «Ростеха» в течение 18 месяцев. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 27 декабря 2016 года.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов позднее пояснил, что в стране скоро может появиться отдельный холдинг по производству бронетехники. В него войдут «Курганмашзавод» (предприятие концерна «Тракторные заводы», которое также переходит в «Ростех») и «Уралвагонзавод».

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