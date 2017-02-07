Масштабный дорог в Омске начнётся в мае

О дорогах

В 2017 году на ремонт дорог в Омске будет направлено не менее одного миллиарда рублей. Масштабные работы администрация города планирует начать уже в мае после завершения всех необходимых для определения подрядчиков конкурентных процедур. Мероприятия будут проведены в сжатые сроки, а за качеством ремонта обеспечен строжайший контроль. Об этом рассказал мэр Вячеслав Двораковский во время встречи с ведущими омскими средствами массовой информации, которая прошла в редакции газеты «Комсомольская правда» в Омске.

— В прошлом году мы отремонтировали в Омске более 10% площади дорог с твёрдым покрытием. Затратили на это 1,3 миллиарда рублей, которые мы получили, в том числе из федерального и регионального дорожных фондов. В 2017 году на эти цели мы планируем направить не менее одного миллиарда рублей. Потенциальные подрядчики, насколько я знаю, уже готовятся: покупают необходимую специализированную технику, делают запасы качественных материалов. По опыту они знают, что спрос с них будет самый жёсткий — так было в прошлом году, так будет и в этом, — отметил руководитель Омска.

В прошлом году был благоустроен Любинский проспект. В продолжение работ на улице Ленина будет вложено около миллиарда рублей.

О новых возможностях для развития

Кроме того, как рассказал Вячеслав Двораковский, администрация города планирует привлечь значительные средства для развития городской среды. Для этого муниципалитет будет задействовать все имеющиеся возможности.

— В декабре мы совместно с депутатами Омского городского Совета приняли решение и изыскали за счёт внутренних резервов дополнительно 150 миллионов рублей, которые направили на строительство и ремонт пешеходных дорожек, линий освещения, междворовых проездов. Ещё порядка 300 миллионов рублей рассчитываем получить в рамках реализации новой инициативы президента России Владимира Путина: я имею в виду национальный проект «ЖКХ и городская среда». Следующий источник — возможности наших социальных партнёров. В преддверии 300-летия города мы сумели привлечь порядка пяти миллиардов рублей внебюджетных средств. В этом году только в благоустройство ещё одного участка улицы Ленина будет вложено порядка миллиарда из средств компании «Газпром», — отметил мэр Омска.

О транспорте

Одним из актуальных вопросов остаётся развитие системы общественного транспорта. Вячеслав Двораковский ещё раз подтвердил, что частных перевозчиков, которые строго соблюдают требования соответствующих федеральных законов, администрация Омска рассматривает как своих надёжных партнеров. А вот к перевозчикам-нелегалам будут применяться самые жёсткие меры — этого требует законодательство.

— Конечно, мы испытываем сопротивление со стороны тех, кто более 15 лет работал «в чёрную» на рынке перевозок. Они получали сверхприбыли, заботясь не о комфорте или безопасности горожан, а о собственном кармане. Как писал Карл Маркс, нет такого преступления, на которое не пошёл бы капиталист, имея 300%-ную прибыль. Наша цель — сохранить муниципальный транспорт и обеспечить рост качества обслуживания пассажиров. Если останутся одни частники, то, к сожалению, мы знаем, как они себя ведут, просто отказываются обслуживать невыгодные маршруты. Такого мы не допустим. Нужен правильный баланс интересов частного бизнеса и муниципальных перевозчиков, — сказал Вячеслав Двораковский.

О переселении из аварийного жилья

Также мэр Омска рассказал, что партия «Единая Россия» рассматривает возможность продолжения федеральной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В этом году она завершается, однако, скорее всего, продолжение обязательно будет, но в новом формате.

— На XVI съезде партии, в котором я принимал участие, этот вопрос поднимался. Мнение большинства федеральных политиков: работу нужно продолжать. В последние три года по миллиарду рублей направлялось на переселение. Квартиры получили порядка 2 000 нуждающихся семей. Мы расселили около 190 домов. Но после 1 января 2012 года аварийными признаны ещё более 130 домов. Для решения этой проблемы необходимо объединение всех ресурсов — от муниципального до федерального уровня. Другое дело, что, скорее всего, квартиры больше не будут предоставляться гражданам в собственность, а только на условиях социального найма. Это должно повысить ответственность людей за содержание собственного жилья, — рассказал Вячеслав Двораковский.

О 300-летии Омска

Интересовала журналистов и оценка мэра прошедшего юбилея города. Двораковский ещё раз подчеркнул, что к 300-летию готовились не один год, большой вклад внесли все уровни власти и, самое главное, неравнодушные омичи.

— Юбилей дал нам огромный импульс для развития. По решению Владимира Путина подготовке к 300-летию Омска был установлен статус важной государственной программы. Администрация города полностью выполнила все возложенные на неё обязательства: за последние годы мы построили 15 новых детских садов, три современных школы, три путепровода, каждый год реконструируем и благоустраиваем улицы, парки, скверы. Всё это даёт полное основание говорить, что город может с уверенностью смотреть в будущее, — сказал Вячеслав Двораковский.

Об отчёте перед горожанами

Мэр также рассказал, что главным событием этого года для него станет отчёт перед Омским городским Советом (по большому счёту, это отчет перед всеми избирателями), который пройдёт летом. После него Вячеслав Двораковский планирует принять решение о своём политическом будущем. Главное для мэра — это мнение омичей о его работе.

— Недавно где-то прочитал, что я якобы собираюсь избираться в городской Совет. Я был удивлён, честно говоря. Могу сказать откровенно: решений подобного свойства я не принимал. Я говорил уже как-то, что не меняю своего подхода. В июне в последний раз отчитаюсь о своей работе на посту мэра, и тогда смогу оценить отношения жителей к моей деятельности в должности. Только после этого буду принимать решения, — подчеркнул Вячеслав Двораковский.

ЦИФРА.

150 000 000 направили на строительство и ремонт пешеходных дорожек, линий освещения, междворовых проездов.

2 000 нуждающихся семей получили квартиры в последние три года.

Более 10% площади дорог Омска с твёрдым покрытием были отремонтированы в прошлом году.

В 2017 году планируется направить на ремонт дорог не менее 1 миллиарда рублей.