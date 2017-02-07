Суд отказал Росприроднадзору в остановке порта Ванино
Вместо приостановки деятельности на 90 суток «пылящему» порту назначен штраф.
Вместо приостановки деятельности на 90 суток «пылящему» порту назначен штраф.
Ванинский районный суд отказал Тихоокеанскому морскому управлению Росприроднадзора в удовлетворении иска об остановке работы ОАО «Ванинский морской торговый порт» на 90 суток. В качестве наказания за нарушение природоохранного законодательства предприятие заплатит штраф, передает корреспондент ИА REGNUM.
Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора направило в суд протокол об административном правонарушении ОАО «Порт Ванино» по ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха), заявив, что в течение последнего года ОАО «Порт Ванино» — как юридическое лицо — четыре раза привлекалось к административной ответственности за экологические нарушения, при этом «продолжало нарушать природоохранное законодательство в области охраны атмосферного воздуха».
Ванинский районный суд отказал Росприроднадзору в иске о приостановке порта на 90 суток. Вместо этого предприятие заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей. Суд также подтвердил остановку дробильных машин в порту — основных источников пыли и шума.
ИА REGNUM сообщало, что на протяжении нескольких лет, с момента продажи государственного контрольного пакета акций ОАО «Порт Ванино» компании «Мечел» в Ванино не утихают волнения по поводу загрязнения портом атмосферного воздуха угольной пылью. Первый митинг протеста прошел в Ванино в мае 2013 года. Тогда в ситуацию вмешался губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, обязав порт разработать и реализовать собственную программу экологической безопасности. Программа не была реализована, что вновь вызвало протесты. Вторая по счету программа порта была утверждена краевым правительством в 2016 году и также не была реализована. В результате ванинцы вновь вышли на митинг. Поддержать их приехали депутаты Законодательной думы Хабаровского края, Государственной думы РФ, представители политических партий и экологических организаций. Сегодня порт Ванино обещает направить на проведение природоохранных мероприятий 70 миллионов рублей и устранить все причины загрязнения окружающей среды.