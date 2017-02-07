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08:02 (мск), источник: VN.RU

Кластер производства сельскохозяйственных машин создают в НСО

В Новосибирской области формируется кластер производителей сельскохозяйственной техники — машин и оборудования. Планируется, что создание такого кластера будет способствовать развитию агропромышленного комплекса региона и импортозамещению сельского хозяйства. Об этом сообщает Минэкономразвития области.

Вчера в правительстве региона обсудили реализацию плана по развитию экономики и социальной стабильности.

По словам министра экономического развития региона Ольги Молчановой, антикризисные меры, которые вводили еще в 2014-ом, сработали на повышение почти всех социально-экономических показателей. В связи с этим министерство рекомендует разработать подобный план действий на 2017 год, и на последующие годы. Губернатор это предложение поддержал.

— Само по себе ничего не рождается, как положительное, так и отрицательное. Этому всегда что-то предшествует: или недооценка, или неэффективное исполнение намерений. Есть предложение принять к сведению данную информацию, в течение месяца наши отраслевые ведомства должны проанализировать эффективность и полноту исполнения мер и внести свои предложения по совершенствованию этой работы, — сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

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