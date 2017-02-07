Кластер производства сельскохозяйственных машин создают в НСО

Вчера в правительстве региона обсудили реализацию плана по развитию экономики и социальной стабильности.
По словам министра экономического развития региона Ольги Молчановой, антикризисные меры, которые вводили еще в 2014-ом, сработали на повышение почти всех социально-экономических показателей. В связи с этим министерство рекомендует разработать подобный план действий на 2017 год, и на последующие годы. Губернатор это предложение поддержал.
— Само по себе ничего не рождается, как положительное, так и отрицательное. Этому всегда что-то предшествует: или недооценка, или неэффективное исполнение намерений. Есть предложение принять к сведению данную информацию, в течение месяца наши отраслевые ведомства должны проанализировать эффективность и полноту исполнения мер и внести свои предложения по совершенствованию этой работы, — сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.