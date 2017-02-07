Кластер производства сельскохозяйственных машин создают в НСО

Вчера в правительстве региона обсудили реализацию плана по развитию экономики и социальной стабильности.

По словам министра экономического развития региона Ольги Молчановой, антикризисные меры, которые вводили еще в 2014-ом, сработали на повышение почти всех социально-экономических показателей. В связи с этим министерство рекомендует разработать подобный план действий на 2017 год, и на последующие годы. Губернатор это предложение поддержал.