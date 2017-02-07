Омск стал лидером по низкому росту цен на товары и продукты

Статистики вновь рассказали о том, как живется в Омске. Цены на продукты поднимаются плавно и медленно, жилье — одно из самых дешевых в России, а товаров промышленного производства на душу населения производится столько, что регион уверенно вышел на второе место в стране.

Как сообщила сегодня администрация города со ссылкой на данные департамента экономической политики, в Омске отмечен самый низкий показатель роста цен на продукты и товары непродовольственной группы.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на конец декабря 2016 года составила 12 тыс. 314 руб. В среднем по Сибири эта цифра составляет 13 тыс. 177 руб., а по России — 14 тыс. 212 руб.

Что касается индекса промпроизводства, то он снизился по отношению к 2015 году на 3% и составил в 2016 году всего 97%. Но это не повлияло на такой показатель как выпуск товаров на душу населения и Омск занял уверенно второе место по России, уступив только Уфе.

Инфляция в прошлом году составила 4,5% при росте цен на продукты на 3,2% и товары непродовольственной группы на 4,6%.

Рост цен в Омске являются самым низким по Сибирскому федеральному округу, отмечают в мэрии.