В Омской области изменились ставки по налогу на прибыль

В налоговой системе Российской федерации появились изменения, которые коснутся и омских налогоплательщиков. С 1 января 2017 года ставки буду рассчитываться иначе.

Как сообщили в Федеральной налоговой службе, общая ставка по налогу на прибыль остается прежней — 20%. До того, как в законодательство были внесены изменения, общая ставка распределялась следующим образом: 2% перечислялись в федеральный бюджет, а 18% — в региональный. С самого начала года пропорции распределения средств изменились — в федеральный бюджет будет направляться 3%, а в региональный 17%.

Как отмечают специалисты, в первую очередь изменения коснутся тех субъектов бизнеса, которые платят авансы в зависимости от фактической прибыли. Свой первый авансовый платеж предприятия, организации и другие субъекты должны выплатить не позднее 28 февраля 2017 года, причем перечисления будут рассчитываться по новым ставкам — 3% и 17%. То же самое касается и плательщиков, начисляющих авансы по итогам 1 квартала 2017 года.

В налоговой службе отметили, новшества не касаются налога на прибыль за 2016 год. Он должен быть оплачен до 28 марта 2017 года по прежним ставкам.

Согласно последним отчетным данным, в Омской области представили декларации по налогу на прибыль более 16 тысяч плательщиков.