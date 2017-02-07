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08:39 (мск), источник: VN.RU

Плодоовощной хаб для Сибири создается в Новосибирске

Гигантский оптово-розничный молл плодоовощной продукции откроется в Новосибирске. Это решение стало результатом поездки губернатора Владимира Городецкого в Узбекистан, в ходе которой был подписан меморандум о сотрудничестве в целях увеличения поставок плодоовощной продукции в Новосибирскую область и другие регионы Сибирского федерального округа.

Затраты на прохождение фитосанитарного, таможенного и иных видов контроля будут оптимизированы.

На территории Новосибирской области в мае 2017 года начнет функционировать торговый дом «Узэкспорт-Сибирь», а его якорной площадкой будет торгово-складской комплекс «Импульс» на Мочищенском шоссе — крупнейший плодоовощной хаб в регионе. Начальная мощность центра — 75 тысяч тонн продукции в год, и есть возможность увеличить эти объемы.

При посредничестве правительства РФ была достигнута договоренность с Узбекистаном в ходе рабочей поездки губернатора Новосибирской Владимира Городецкого по созданию «зеленого коридора» для поставок плодовоовощной продукции в Новосибирскую область. Такой режим позволит оптимизировать затраты на прохождение фитосанитарного, таможенного и иных видов контроля. Об этом глава региона рассказал на брифинге 6 февраля в областном правительстве.

Уже сейчас Новосибирская область стабильно потребляет в год 200−250 тысяч тонн продукции агропромышленного производства Узбекистана. В этой республике создан агропромышленный холдинг «Узагроэкспорт», который будет экспортировать плодовоовощную продукцию. По словам губернатора, объемы поставок можно существенно увеличить при повышении качества отбора продукции, сокращении транспортных и посреднических издержек. Напомним, что наш регион — центр логистики поставок в другие субъекты Сибирского федерального округа.

Отметим, что во время рабочей поездки в Узбекистан новосибирская делегация решила еще один важный вопрос — о привлечении железнодорожного транспорта к поставкам плодовоовощной продукции из Узбекистана. В этом заинтересованы и узбекские, и казахстанские железные дороги, которые готовы предоставлять льготные тарифные условия при провозе товаров. Масштабные поставки железнодорожным транспортом позволят сократить время контейнеров в пути, обеспечить более качественное хранение перевозимой продукции.

Заметим, что Новосибирск поддерживает общероссийскую тенденцию последних лет по закрытию «диких рынков» в городах-миллионниках, где под открытым небом на городских окраинах идет оптово-розничная торговля, в том числе и плодоовощной продукцией. Несколько лет назад московские власти взяли жесткий курс на демонтаж рынков «под открытым небом», мотивируя свои действия желанием привести торговлю в цивилизованные рамки (прежде всего, к торговле через кассу и жесткой налоговой отчетности) и снижением криминогенной обстановки в близлежащих с ранками районах.

Это произошло после «беспорядков в Бирюлево» на Покровской овощебазе, где подоплекой событий была не этническая, а экономическая проблема — на момент, событий по разным источникам, оборот овощебазы составлял около 10 млн долларов. В числе главных претензий столичных властей к таким «рынкам» — грубые нарушения санитарных норм, трудового и миграционного законодательства.

Напомним, что еще с 2012 года федеральные власти изменили правила существования рынков, которым было запрещено оставаться под открытым небом. Один из результатов — ликвидация печально известной Гусинобродской барахолки. Не исключено, что в скором будущем настанет очередь и «диких» оптово-розничных плодоовощных рынков на окраинах столицы Сибири.

Стороны также договорились о возможных встречных поставках. Узбекскую сторону заинтересовали предложения новосибирцев о поставках гофропродукции для производства упаковки и биопрепаратов для аграрного сектора (как для плодоовощной продукции, так и для хлопчатника).

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