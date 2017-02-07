Омск вошел в число городов Сибири с самым дешевым жильем

Объемы жилищного строительства в России снизились, однако Омск пока является исключением. Темпы и объемы строительства позволяют держать ценовую планку и город по-прежнему входит в топ-3 городов Сибири с самым дешевым жильем.

По данным департамента экономической политики администрации города Омска, в прошлом году в городе были сданы 443 жилых дома общей площадью около 630 тыс. кв. м. Это на 8% больше, чем в 2015 году. Речь идет как о крупных строительных компаниях, так и об индивидуальных застройщиках.

Сейчас средняя стоимость квадратного метра жилья новостройках Омска стоит 42 тыс. руб, среди городов Сибирского федерального округа ниже только в Кемерово, там метр можно купить за 39 тыс. руб.

При этом с начала года рынок в Омске вырос. Осенью 2016 года цена одного квадратного метра на рынке новостроек составляла в городе 40 320 рублей, но с началом 2017 года поднялась почти на 2 тысячи за квадрат.

Что касается стоимости на вторичном рынке, то сегодня она в среднем равна 44 890 руб./кв.м. и тоже является одной из самых низких в России.

По данным сайта politsib.ru, ссылающегося на аналитический центр SRG, самое дорогое жилье в СФО традиционно в Новосибирске. Там по данным на осень 2016 года вторичка стоила 52,5 тыс. рублей.

На втором месте Республика Тыва — 49,9 тыс. рублей, а на третьем месте Томская область — 46,8 тыс. рублей.