Фонд ЖКХ начал проверку реализации программ в Челябинской области

Фонд ЖКХ начал проверку реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГК.

Напомним, что в 2008—2016 годах региону из средств Фонда было выделено 11,97 млрд рублей. В порядке софинансирования местные власти добавили 7,13 млрд. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта 6 856 многоквартирных домов, а также на переселение из аварийного жилья 24 435 человек.

«Представители рабочей группы Фонда ЖКХ совместно с председателем Комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорем Шпектором осмотрят построенные в рамках реализации 185-ФЗ многоквартирные дома в ряде муниципальных образований, пообщаются с собственниками жилья, переселенными из аварийного жилищного фонда, а также проинспектируют площадки, освобождаемые от ветхих домов», — говорится в сообщении ГК.