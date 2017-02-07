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08:47 (мск), источник: dostup1.ru

Фонд ЖКХ начал проверку реализации программ в Челябинской области

В 2008—2016 годах региону из средств Госкорпорации было выделено 11,97 млрд рублей.

Фонд ЖКХ начал проверку реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГК.

Напомним, что в 2008—2016 годах региону из средств Фонда было выделено 11,97 млрд рублей. В порядке софинансирования местные власти добавили 7,13 млрд. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта 6 856 многоквартирных домов, а также на переселение из аварийного жилья 24 435 человек.

«Представители рабочей группы Фонда ЖКХ совместно с председателем Комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорем Шпектором осмотрят построенные в рамках реализации 185-ФЗ многоквартирные дома в ряде муниципальных образований, пообщаются с собственниками жилья, переселенными из аварийного жилищного фонда, а также проинспектируют площадки, освобождаемые от ветхих домов», — говорится в сообщении ГК.

Как ожидается, 7—9 февраля 2017 года члены рабочей группы проверят реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в Челябинске, Чебаркуле, Миассе, Златоусте и Южноуральске. Кроме того, будет проведен мониторинг реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных статьей 14 федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», в Челябинске. Также они посетят Троицк, в котором будет осмотрен многоквартирный дом, включенный в реестр обращений по вопросам качества жилых помещений.

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