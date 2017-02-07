Аграрии Челябинской области получат более 2,1 миллиарда рублей на посевную

Как доложил губернатору Борису Дубровскому министерств сельского хозяйства области Сергей Сушков, в феврале — марте планируется перечислить селянам средства на выплату несвязанной поддержки в растениеводстве. В марте начнется выплата субсидий на компенсацию процентной ставки по кредитам, оформленным до 31 декабря 2016 года.

В апреле аграрии получат субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и на поддержку мясного скотоводства.

В мае по результатам проведенных конкурсов планируется направить гранты начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам, а также субсидии потребительским кооперативам на сбор и доставку молока.

По словам Сушкова, на сегодняшний день в стадии подписания находятся четыре соглашения с минсельхозом России. «Это документы на получение единой субсидии, несвязанной поддержки, на возмещение части затрат по инвестиционным кредитам, на повышение продуктивности в молочном животноводстве», — уточнил министр.