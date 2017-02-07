Тенге попал под давление дешевеющей нефти

Отметим, что нефть на вечерних торгах 6 февраля торговалась в «красной зоне», поскольку инвесторы обратили внимание на данные статистики из США, свидетельствующей об увеличении добычи «черного золота» в стране. Стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,37% — до 56,03 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,02% — до 53,28 доллара за баррель. 7 февраля стоимость апрельских фьючерсов на Brent снижалась до 55,90 доллара за баррель.

Между тем, по информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 322,50 тенге за доллар США, максимальный — 322,88 тенге, курс закрытия — 322,88 тенге. Объем торгов по доллару составил 41 млн 450 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 84.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 7 февраля на 11:00 составляет 324 тенге, Алматы — 325 тенге.

Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.