В Красноярском крае увеличились взносы на капремонт

Как сообщают в Красноярскстате, с нового года увеличился размера взноса на капитальный ремонт на 4,3% за площадь помещения в многоквартирных домах. Зато подешевели услуги в сфере зарубежного туризма на 2,4% и билеты на поезд и самолёт (на 5,3% и на 1,8% соответственно). Такие данные в ведомстве привели после изучения цен на продукты, товары и услуги в январе по сравнению с декабрём 2016 года.

Из продуктов больше всего за этот период подорожали помидоры и огурцы (на 17,5% и на 15,2% соответственно), а также молоко питьевое цельное стерилизованное масло сливочное (на 2,7% и на 2,4% соответственно). Зато подешевели апельсины (на 5,7%), яйца (на 3,5%), сахар (на 2%), соки фруктовые (на 1,2%).

Среди непродовольственных товаров наибольшее увеличение наблюдалось на медпрепарат Колдрекс (на 15,2 процента), цены на топливо увеличились на 0,9% и бензин автомобильный — на 0,4%.