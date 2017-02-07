Предприниматели жалуются в окружные администрации Омска на стихийные рынки
Представители администрации Кировского округа похвастались, что искоренили одно из популярных мест стихийной торговли на Левобережье.
Представители администрации Кировского округа похвастались, что искоренили одно из популярных мест стихийной торговли на Левобережье.
С начала 2017 года на территории Кировского округа составили протоколы на десятерых граждан, торговавших без разрешения. Об этом отчиталась в мэрию Омска окружная администрация.
Светлана Юдина, начальник отдела экономики и потребительского рынка администрации КАО:
— Большинство мест несанкционированного сбыта некачественных товаров выявляется именно благодаря обращениям граждан и общественников. Обращаются к нам и добросовестные предприниматели, которые ведут свою деятельность на прилегающих к стихийным рынкам территориях. Каждый такой сигнал нами проверяется, в соответствии с законодательством принимаются меры по ликвидации торговли в неположенных местах.
К чиновникам в рейдах присоединяются полиция и Россельхознадзор. Больше всего тревоги вызывают молоко, сметана, мясо и рыба, которыми нарушители торгуют из багажников или со стоящих на земле ящиков. У этих продуктов нет документов, подтверждающих их безопасность. В 2016 году в Кировском округе было проведено более 100 рейдов. Обнаружили 107 нарушителей.
Своим достижением Кировская администрация считает полное прекращение стихийной торговли на участке между домами № 1 и № 3 по проспекту Комарова. После многочисленных рейдов граждане с разложенными на ящиках товарами ушли оттуда навсегда. А чтобы окончательно закрепить за собой территорию, местный КТОС её благоустроил. Отметим, что популярность этого участка у нелегальных торговцев возникла неспроста: через дорогу находится Левобережный рынок.