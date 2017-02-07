Предприниматели жалуются в окружные администрации Омска на стихийные рынки

С начала 2017 года на территории Кировского округа составили протоколы на десятерых граждан, торговавших без разрешения. Об этом отчиталась в мэрию Омска окружная администрация.

Светлана Юдина, начальник отдела экономики и потребительского рынка администрации КАО:

— Большинство мест несанкционированного сбыта некачественных товаров выявляется именно благодаря обращениям граждан и общественников. Обращаются к нам и добросовестные предприниматели, которые ведут свою деятельность на прилегающих к стихийным рынкам территориях. Каждый такой сигнал нами проверяется, в соответствии с законодательством принимаются меры по ликвидации торговли в неположенных местах.

К чиновникам в рейдах присоединяются полиция и Россельхознадзор. Больше всего тревоги вызывают молоко, сметана, мясо и рыба, которыми нарушители торгуют из багажников или со стоящих на земле ящиков. У этих продуктов нет документов, подтверждающих их безопасность. В 2016 году в Кировском округе было проведено более 100 рейдов. Обнаружили 107 нарушителей.

Своим достижением Кировская администрация считает полное прекращение стихийной торговли на участке между домами № 1 и № 3 по проспекту Комарова. После многочисленных рейдов граждане с разложенными на ящиках товарами ушли оттуда навсегда. А чтобы окончательно закрепить за собой территорию, местный КТОС её благоустроил. Отметим, что популярность этого участка у нелегальных торговцев возникла неспроста: через дорогу находится Левобережный рынок.