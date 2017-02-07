Сити-менеджер Ростова раскритиковал проведение ремонта дорог в дождь

«Работы по устранению ямочности в период выпадения осадков не должны проводиться, они неэффективны и бесполезны. Устранение дефектов на дороге возможно и нужно продолжать в зимний период, но только в том случае, если позволяют погодные условия», — заявил сити-менеджер.

Он потребовал найти и наказать виновных в проведении в городе дорожных работ во время дождя.

«Кто организовывал эту работу, и кто ее проводил? Такая практика недопустима! Эти люди дискредитируют, прежде всего, власть и в городе, и в области», — подчеркнул глава администрации.

Сообщается, что Виталий Кушнарев поручил усилить контроль за качеством выполнения ремонтных работ на дорогах донской столицы.