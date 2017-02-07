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09:15 (мск), источник: VN.RU

37% новосибирских компаний планируют увеличить штат

37% новосибирских компаний собираются в 2017 году увеличить численность сотрудников и только 3% планируют сокращения. В настоящее время конкурс резюме составляет 6,3 предложения на место.

Сумма среднего вознаграждения, которую указывает женская часть соискателей, составляет 25 000 рублей. У мужчин эта сумма равняется 36 000 рублей.

Какие изменения происходят на рынке труда в Новосибирске, выяснили аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter. По их данным, количество компаний, которые в 2017 году планируют расширять штат, составляет 37%. И только 3% компаний собираются проводить сокращения.

В настоящее время конкурс на одно предложение в нашем городе составляет 6,3 резюме. Но аналитики рассчитывают, что к концу первого квартала года активность соискателей увеличится.

С целью охраны здоровья женщин Минтруд в январе 2017 года заявил о пересмотре списка неженских профессий. По этой причине специалисты HeadHunter рассмотрели 246 тыс. резюме, из которых стало ясно, что женщины в Новосибирске не слишком стремятся работать на тяжелых производствах, требующих применения физической силы.

— Самыми привлекательными направлениями для них сегодня является работа в продажах, бухгалтерии, административном персонале, банках и в маркетинге, рекламе, PR. А вот меньше всего соискательниц в добыче сырья, автомобильном бизнесе и безопасности, — рассказала сотрудник пресс-службы HeadHunter Елена Таращук.

Что касается заработных плат, то среднее вознаграждение, которое указывают женщины Новосибирска, составляет 25 000 рублей. У мужчин эта сумма равняется 36 000 руб.

Напомним, в начале 2017 года компании Новосибирской области заявили о готовящемся сокращении 3000 работников. В 2016 году в 125 организациях в связи с сокращением уволены 8968 человек. Самый низкий уровень безработицы по региону в Новосибирске, Искитиме и Мошковском районе. Самая высокая безработица в Усть-Таркском, Кочковском и Чановском районах.

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