37% новосибирских компаний планируют увеличить штат

Сумма среднего вознаграждения, которую указывает женская часть соискателей, составляет 25 000 рублей. У мужчин эта сумма равняется 36 000 рублей.

Какие изменения происходят на рынке труда в Новосибирске, выяснили аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter. По их данным, количество компаний, которые в 2017 году планируют расширять штат, составляет 37%. И только 3% компаний собираются проводить сокращения.

В настоящее время конкурс на одно предложение в нашем городе составляет 6,3 резюме. Но аналитики рассчитывают, что к концу первого квартала года активность соискателей увеличится.

С целью охраны здоровья женщин Минтруд в январе 2017 года заявил о пересмотре списка неженских профессий. По этой причине специалисты HeadHunter рассмотрели 246 тыс. резюме, из которых стало ясно, что женщины в Новосибирске не слишком стремятся работать на тяжелых производствах, требующих применения физической силы.

— Самыми привлекательными направлениями для них сегодня является работа в продажах, бухгалтерии, административном персонале, банках и в маркетинге, рекламе, PR. А вот меньше всего соискательниц в добыче сырья, автомобильном бизнесе и безопасности, — рассказала сотрудник пресс-службы HeadHunter Елена Таращук.

Что касается заработных плат, то среднее вознаграждение, которое указывают женщины Новосибирска, составляет 25 000 рублей. У мужчин эта сумма равняется 36 000 руб.