Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Чавкание раздражает вас из-за строения мозга
Арестованные оперативники МВД оказались связаны с громким делом
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Платежные квитанции за ЖКУ изменились
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
09:24 (мск), источник: dostup1.ru

Инвестгруппа «РВМ Капитал» создала компанию для участия в проекте ВСМ Екатеринбург — Челябинск

Проектная компания может войти в хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль».

Инвестиционная группа «РВМ Капитал» (ЗАО) в начале января 2017 года зарегистрировала 100-процентную «дочку» — ООО «РВМ Высокоскоростные магистрали», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщил Интерфаксу представитель группы «РВМ Капитал», новая проектная компания создана «для возможного вхождения в хозяйственное партнерство “Уральская скоростная магистраль” (ХП “УСМ”)». Отраслевая принадлежность «РВМ ВСМ» — «предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению». Первичный уставный капитал составляет 1,25 млн рублей.

Читайте также
Китайцы помогут построить магистраль Екатеринбург — Челябинск

Напомним, ХП «УСМ» было зарегистрировано правительством Челябинской области и структурой Внешэкономбанка — ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» — для реализации проекта по строительству железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург — Челябинск. Организация должна разработать предварительное технико-экономическое обоснование и определить его стоимость.

Планируется, что строительство магистрали будет обеспечиваться за счет собственных средств частного инвестора (концессионера) и привлеченного финансирования. Предварительная стоимость работ оценивалась в 122,6 млрд рублей (данные на март 2016 года). С учетом прогнозных цен на период 2016—2019 годов и возможных затрат на строительство депо — в 165 млрд. Возможность участия в проекте в настоящее время прорабатывается с Китайскими железными дорогами, немецкими, итальянскими и южнокорейскими компаниями.

Пуск поездов предварительно ожидается в 2023 году. Возврат инвестиций должен быть обеспечен на этапе эксплуатации магистрали за счет генерируемых эффектов от реализации проекта.

Напомним, проект ВСМ Екатеринбург — Челябинск включен в первый этап (до 2020 года) программы скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ, разработанный ОАО «РЖД». Он интегрируется с «магистральной» ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург — Пекин.

Читайте также
РЖД посчитала стоимость высокоскоростной магистрали на Урал

Проект предполагает строительство новой двухпутной линии общей протяжностью около 238 км. Движение на линии предполагается осуществлять как скоростными, так и ускоренными региональными поездами. Время в пути скоростного поезда составит 1 час 5 минут, ускоренного регионального поезда — 2 часа 15 минут.

Согласно предварительным оценкам Федерального центра проектного финансирования в перспективе проект может обеспечить суммарный прирост ВРП Свердловской и Челябинской областей до 1 трлн 274 млрд рублей к 2030 году.

Инвестгруппа «РВМ Капитал» к настоящему времени реализовала более 40 проектов в банковской сфере, страховании и машиностроении, добыче и переработке сырья, портовой деятельности и логистике. Инвестирует в венчурные проекты и недвижимость, занимается доверительным управлением. Справка «Интерфакс-Недвижимость».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гостеприимный челябинец найден мертвым после пьянки с тремя бомжами
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Оскорбивший Путина журналист Fox News не намерен извиняться
Катастрофу в Сочи раскроют с помощью компьютерной модели
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ
В Израиле легализовали поселения на палестинских территориях
Родители выпускников сдадут ЕГЭ вместе с главой Рособрнадзора
Спорт
Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры «Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь