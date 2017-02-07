Инвестгруппа «РВМ Капитал» создала компанию для участия в проекте ВСМ Екатеринбург — Челябинск

Как сообщил Интерфаксу представитель группы «РВМ Капитал», новая проектная компания создана «для возможного вхождения в хозяйственное партнерство “Уральская скоростная магистраль” (ХП “УСМ”)». Отраслевая принадлежность «РВМ ВСМ» — «предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению». Первичный уставный капитал составляет 1,25 млн рублей.

Напомним, ХП «УСМ» было зарегистрировано правительством Челябинской области и структурой Внешэкономбанка — ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» — для реализации проекта по строительству железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург — Челябинск. Организация должна разработать предварительное технико-экономическое обоснование и определить его стоимость.

Планируется, что строительство магистрали будет обеспечиваться за счет собственных средств частного инвестора (концессионера) и привлеченного финансирования. Предварительная стоимость работ оценивалась в 122,6 млрд рублей (данные на март 2016 года). С учетом прогнозных цен на период 2016—2019 годов и возможных затрат на строительство депо — в 165 млрд. Возможность участия в проекте в настоящее время прорабатывается с Китайскими железными дорогами, немецкими, итальянскими и южнокорейскими компаниями.

Пуск поездов предварительно ожидается в 2023 году. Возврат инвестиций должен быть обеспечен на этапе эксплуатации магистрали за счет генерируемых эффектов от реализации проекта.

Напомним, проект ВСМ Екатеринбург — Челябинск включен в первый этап (до 2020 года) программы скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ, разработанный ОАО «РЖД». Он интегрируется с «магистральной» ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург — Пекин.