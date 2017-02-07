Ростовская область на инвестфоруме подпишет соглашение о создании кинокластера

Как сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области, в рамках форума запланировано подписание соглашения между правительством области, Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения по созданию кинокластера на Дону.

Кроме того, власти намерены подписать соглашение о создании в городе Шахты высокотехнологичного центра.

Отметим, что Голубев примет участие в пленарном заседании в рамках форума.

Как писал «ФедералПресс» ранее, Российский инвестиционный форум — главное деловое событие для презентации инвестиционного и экономического потенциала России — состоится 27 и 28 февраля 2017 года в Сочи. В работе Форума в этом году примут участие около 4000 человек.

Сочинский форум традиционно собирает на своей площадке руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, российских губернаторов, представителей деловых и научных кругов.