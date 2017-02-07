Минфин РФ начал покупку валюты на рынке

Источник: Reuters

Банк России в интересах Минфина с 7 февраля по 6 марта будет в течение 18 рабочих дней ежедневно покупать валюту на сумму 6,281 млрд рублей, следует из графика покупок, опубликованного на сайте Федерального казначейства. Всего Минфин оценил дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые могут быть направлены на покупку валюты, в феврале в 113,1 млрд рублей.

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Ранее, 25 января, министерство заявило о том, что с февраля начнет осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке с привлечением Банка России «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы». Объем ежемесячных операций зависит от суммы нефтегазовых доходов бюджета. Покупка валюты будет осуществляться, пока фактическая цена на нефть Urals превышает $40 за баррель, при ее снижении ниже этой планки будут проводиться операции по продаже валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. Операции будут проводиться в соответствии с постановлением «Об осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) иностранной валюты» 2013 года, в соответствии с которым, в частности, проводилась покупка валюты для Резервного фонда в 2014 году. Так, приобретенная валюта должна размещаться на банковских счетах Федерального казначейства в иностранных валютах, открытых в ЦБ, на остатки размещенных валютных средств начисляются проценты.

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