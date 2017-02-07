Минфин РФ начал покупку валюты на рынке
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Министерство финансов РФ приступает к покупке иностранной валюты на рынке за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета.
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Министерство финансов РФ приступает к покупке иностранной валюты на рынке за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета.
Банк России в интересах Минфина с 7 февраля по 6 марта будет в течение 18 рабочих дней ежедневно покупать валюту на сумму 6,281 млрд рублей, следует из графика покупок, опубликованного на сайте Федерального казначейства.
Всего Минфин оценил дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые могут быть направлены на покупку валюты, в феврале в 113,1 млрд рублей.
Ранее, 25 января, министерство заявило о том, что с февраля начнет осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке с привлечением Банка России «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы».
Объем ежемесячных операций зависит от суммы нефтегазовых доходов бюджета. Покупка валюты будет осуществляться, пока фактическая цена на нефть Urals превышает $40 за баррель, при ее снижении ниже этой планки будут проводиться операции по продаже валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов.
Операции будут проводиться в соответствии с постановлением «Об осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) иностранной валюты» 2013 года, в соответствии с которым, в частности, проводилась покупка валюты для Резервного фонда в 2014 году. Так, приобретенная валюта должна размещаться на банковских счетах Федерального казначейства в иностранных валютах, открытых в ЦБ, на остатки размещенных валютных средств начисляются проценты.
При оценке ежемесячных нефтегазовых доходов Минфин учитывает котировки нефти Urals за период, за который рассчитывается ставка НДПИ (месяц, предшествующий расчетному, в данном случае расчетный месяц — февраль), и ставки вывозной пошлины (с 15-го числа месяца, предшествующего отчетному, по 14-е число отчетного месяца), курс рубля за отчетный месяц и ожидаемый курс рубля в расчетном месяце. Также учитывается оценка экспортной цены газа, прогноз цены на газ на внутреннем рынке по базовому сценарию
Ранее Минфин оценивал дополнительные нефтегазовые поступления в 2017 году при цене $50 за баррель в 1 трлн рублей, при $55 за баррель — в 1,4 трлн рублей. Правительство РФ приняло решение не увеличивать на сумму этих допдоходов расходы бюджета, частично направляя их на финансирование уже утвержденных расходов и на покупку валюты на рынке. В результате Минфин ожидает сокращения использования Резервного фонда на финансирование дефицита бюджета в 2017 году, при этом министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил и пополнения фонда во втором полугодии в случае благоприятной конъюнктуры. Дефицит бюджета РФ на 2017 год запланирован в 3,2% ВВП при цене $40 за баррель, при этом на его финансирование планировалось направить из Резервного фонда и ФНБ 1,8 трлн рублей.