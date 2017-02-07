«Красноярский хлеб» погасил все долги перед своими работниками
Сумма долгов составляла 22 млн рублей.
Сумма долгов составляла 22 млн рублей.
Завод «Красноярский хлеб» полностью погасил крупную задолженность перед своими работниками по зарплатам. В общей сложности было выплачено 22 млн рублей.
Напомним, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил ликвидировать задолженность еще в январе. Люди не получали денег по несколько месяцев, а история с задержками тянулись еще с 2014 года.
В июне прошлого года был опубликован рейтинг компаний с самыми крупными долгами. Тогда «Красноярский хлеб» оказался на втором месте. За это директору хлебозавода приходили большие штрафы, а в прокуратуру продолжали поступать массовые жалобы от работников.
ОАО «Красноярский хлеб» ведет свою историю с основания старейшего красноярского хлебозавода в 1935 году, который после стал основным заводом предприятия. Сегодня компания является крупнейшим хлебопекарным предприятием в регионе.