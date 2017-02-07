Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Чавкание раздражает вас из-за строения мозга
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
В России изменятся правила изъятия детей из семьи
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Минздрав готовит важные изменения в национальные прививочные календари
Ребенок развился и эмбриона, замороженного 16 лет назад
Убийство врача было местью за смерть пациентки
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
СМИ: Киев рассекретил данные о погибших в Донбассе
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
47-летняя Буланова сильно похудела и помолодела - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10:09 (мск), источник: Sputnik.by

Котковец: замечания РФ по белорусским продуктам мгновенно устранимы

Большинство случаев ограничения поставок связаны с неточностью в документах, но если они исправлены, закрывать поставки на один-два месяца нельзя.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Большинство претензий российской стороны к поставкам белорусского продовольствия связаны с неточностями в оформлении документов, которые легко исправить, заявила заместитель управляющего делами президента Надежда Котковец.

Во время «Большого разговора с президентом» глава государства Александр Лукашенко много внимания уделил вопросу ограничения поставок белорусского продовольствия в РФ и предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. В данной связи российские власти выразили недоумение и отметили, что ограничения вводятся в соответствии с международными нормами.

Читайте также
Минсельхоз РФ о «деле» Данкверта: это поспешное решение Лукашенко

«Те замечания, о которых говорит российская сторона, мгновенно устранимы. В большинстве случаев речь идет именно об оформлении сопроводительных документов. Но если неточность в документе исправлена и продукция предприятия соответствует всем технологическим требованиям по качеству и безопасности продукта, то предприятие не может быть закрыто для поставок месяц или два», — заявила Котковец, слова которой приводит БелТА.

Она подчеркнула, что белорусские мясо-молочные предприятия придерживаются высоких стандартов качества.

Котковец также отметила, что белорусская продукция сегодня востребована российскими покупателями. Хотя российский рынок остается в приоритете с точки зрения и логистики, и ценового фактора, вместе с тем белорусские предприятия сделали большой шаг вперед в продвижении своей продукции на рынки других стран — Казахстана, Китая, Кыргызстана, Украины.

«Наше продовольствие конкурентоспособно на любом рынке», — подчеркнула Котковец.

Ранее Надежда Котковец работала первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, затем представляла интересы республики в ЕЭК. Она автор многих запомнившихся белорусам высказываний о белорусском продовольствии, аграрном секторе и порядке ценообразования в стране.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Котковец: замечания РФ по белорусским продуктам мгновенно устранимы
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Оскорбивший Путина журналист Fox News не намерен извиняться
Катастрофу в Сочи раскроют с помощью компьютерной модели
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Путин поручил поддержать операторов при выполнении закона Яровой
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Как мы растим маленьких тиранов Все больше и больше родителей по всему миру выбирают либеральный подход к воспитанию. Но так ли он хорош? 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь