Котковец: замечания РФ по белорусским продуктам мгновенно устранимы

Во время «Большого разговора с президентом» глава государства Александр Лукашенко много внимания уделил вопросу ограничения поставок белорусского продовольствия в РФ и предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. В данной связи российские власти выразили недоумение и отметили, что ограничения вводятся в соответствии с международными нормами.

«Те замечания, о которых говорит российская сторона, мгновенно устранимы. В большинстве случаев речь идет именно об оформлении сопроводительных документов. Но если неточность в документе исправлена и продукция предприятия соответствует всем технологическим требованиям по качеству и безопасности продукта, то предприятие не может быть закрыто для поставок месяц или два», — заявила Котковец, слова которой приводит БелТА.

Она подчеркнула, что белорусские мясо-молочные предприятия придерживаются высоких стандартов качества.

Котковец также отметила, что белорусская продукция сегодня востребована российскими покупателями. Хотя российский рынок остается в приоритете с точки зрения и логистики, и ценового фактора, вместе с тем белорусские предприятия сделали большой шаг вперед в продвижении своей продукции на рынки других стран — Казахстана, Китая, Кыргызстана, Украины.

«Наше продовольствие конкурентоспособно на любом рынке», — подчеркнула Котковец.

Ранее Надежда Котковец работала первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, затем представляла интересы республики в ЕЭК. Она автор многих запомнившихся белорусам высказываний о белорусском продовольствии, аграрном секторе и порядке ценообразования в стране.