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10:02 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловские муниципалитеты закончили год с профицитом в 2,5 млрд рублей

В 40 муниципальных образованиях Свердловской области бюджеты в прошлом году исполнены с профицитом на общую сумму порядка 2,5 млрд руб. Такие итоги подвели в минфине региона.

«За счет мероприятий по оптимизации расходов и финансовому контролю дефицит областного бюджета в 2016 году снижен на 10,4 млрд по сравнению с 2015 годом, долговая нагрузка Свердловской области снижена на 1,4 процентных пункта. Кроме того, мы фиксируем повышение качества управления финансами в наших территориях, — отметила заместитель губернатора Свердловской области — министр финансов Галина Кулаченко.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора со ссылкой на областное министерство финансов, среди муниципалитетов, завершивших прошлый год с профицитом, — Заречный, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Березовский и другие.

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