Свердловские муниципалитеты закончили год с профицитом в 2,5 млрд рублей

«За счет мероприятий по оптимизации расходов и финансовому контролю дефицит областного бюджета в 2016 году снижен на 10,4 млрд по сравнению с 2015 годом, долговая нагрузка Свердловской области снижена на 1,4 процентных пункта. Кроме того, мы фиксируем повышение качества управления финансами в наших территориях, — отметила заместитель губернатора Свердловской области — министр финансов Галина Кулаченко.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора со ссылкой на областное министерство финансов, среди муниципалитетов, завершивших прошлый год с профицитом, — Заречный, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Березовский и другие.