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10:06 (мск), источник: РИА Новости

Строители приступили к сборке арочных сводов моста через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости, Максим Грознов. Строители моста в Крым приступили на керченской стройплощадке ко второму этапу сборки арочных пролетов — сборке арочных сводов, высота которых составляет 45 метров, сообщил во вторник инфоцентр «Крымский мост».

Судоходные пролеты автодорожного и железнодорожного мостов будут собирать около года. Пролет над фарватером Керчь-Еникальского канала обеспечит пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров, протяженность пролета — 227 метров.

Сама арка будет высотой 45 метров. Установка арок на опоры планируется в августе 2017 года.

«Мы собрали нижнюю часть каждой арки — так называемые затяжки. Это первый этап сборки. Постепенно переходим к следующему: над нижними “поясами” будем наращивать арочные своды. Максимальный подъем каждой дуги составит 45 метров», — рассказал заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

Арочные своды собирают более 500 инженеров и рабочих. Они соединяют заводские блоки между собой высокопрочными болтами и с помощью сварки. Уже закручено более 200 тысяч таких болтов и выполнено почти 4 километра стыковых швов первой категории. Качество каждого шва проверено ультразвуковым методом, отметили в компании.

Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролетного строения через фарватер может достигать 40 м/с. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений выбрана определенная форма обтекателей — специальных конструкций по фасаду арочных пролетов. Они позволят минимизировать ветровое воздействие на мост. Кроме того, для безопасности судоходства на пролетах будет установлена судовая сигнализация.

Арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тысяч тонн железнодорожный и более 4 тысяч тонн автодорожный планируются к установке с помощью понтонной плавсистемы, которая сейчас изготавливается на Севморзаводе в Севастополе.

Для технологической операции по перевозке и монтажу арок на керченской стройплощадке готовят выкаточные пирсы. По ним готовые арки переместят на плавсистему. Каждый такой 200-метровый путь — это конструкция на сваях, способная выдержать нагрузку более 5,5 тысячи тонн.

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