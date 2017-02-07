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10:36 (мск), источник: Губерния онлайн

В северные районы Хабаровского края доставят около 20 тысяч тонн угля

Подготовка к «северному завозу» началась в Хабаровском крае. В этом году в районы с ограниченными сроками навигации планируется завезти 20 тысяч тонн угля и 25,6 тысяч тонн нефтепродуктов.

Оператор централизованных поставок ООО «Межрайтопливо» уже приступил к отбору поставщиков, перевальщиков и перевозчиков угля, дизельного топлива и моторного масла. Если конкурсные процедуры будут проведены в установленные сроки, то первые поставки начнутся в мае. Энергоресурсы отправят в Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, Нанайский, Николаевский и Ульчский районы, а также в район имени Полины Осипенко. По плану завоз топлива должны завершить до 15 октября, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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