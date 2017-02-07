В северные районы Хабаровского края доставят около 20 тысяч тонн угля

Оператор централизованных поставок ООО «Межрайтопливо» уже приступил к отбору поставщиков, перевальщиков и перевозчиков угля, дизельного топлива и моторного масла. Если конкурсные процедуры будут проведены в установленные сроки, то первые поставки начнутся в мае. Энергоресурсы отправят в Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, Нанайский, Николаевский и Ульчский районы, а также в район имени Полины Осипенко. По плану завоз топлива должны завершить до 15 октября, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.