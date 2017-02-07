В регионе около 17 тысяч домовладений получили возможность подключения к газовым сетям

В 28 муниципальных образованиях организована разъяснительная работа с перспективными потребителями голубого топлива, так как не все граждане воспользовались возможностью газифицировать свой дом.

Как сообщили в региональном комитете ЖКХ и ТЭК, в районах проводятся обходы негазифицированных домовладений и сходы граждан, людям разъясняются их права на получение государственной социальной помощи в виде компенсации затрат на газификацию жилья. От активности населения в подготовке домов к приему газа зависит дальнейший ход газификации Волгоградской области.

По решению регионального комитета тарифного регулирования теперь жители смогут подключить свои домовладения к газовым сетям за 25 тысяч рублей — это один из самых низких тарифов в стране. Ранее он составлял 34 тысячи, тогда как экономически обоснованная стоимость технического присоединения составляет 68 тысяч рублей.