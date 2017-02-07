ФАС уличила мэрию Москвы в завышении тарифа на эвакуацию автомобилей

Поездки на такси за три года подешевели в среднем на 30 процентов

Проверку обоснованности тарифов на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей ФАС проверяла по запросу первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова.

С 1 сентября 2016 года регионы обязаны были пересчитать эти расценки в соответствии с единой методикой антимонопольной службы. Таково требование КоАП. Правозащитники ожидали, что после перерасчета тарифы изменятся прежде всего в Москве, где стоимость эвакуации привязана к мощности машины, достигая 7 тыс. руб., что неоднократно вызывало вопросы у общественности и юристов.

В мэрии Москвы провели расчеты и заявили, что в реальности тарифы должны быть выше, но во избежание «социальной напряженности» решили их не менять.

Спорные показатели

После этого Лысаков обратился в ФАС, где провели анализ тарифов, утвержденных департаментом экономической политики и развития Москвы. Выяснилось, что в расчет принималась среднемесячная зарплата работника ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) в размере 67 тыс. руб. При этом ФАС ссылается на данные Мосгорстата: средняя зарплата по транспортной отрасли в Москве — 59,7 тыс. руб. Еще один показатель, влияющий на формирование тарифа, — «штатная численность» сотрудников АМПП, занятых в процессе эвакуации.