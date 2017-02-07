ФАС уличила мэрию Москвы в завышении тарифа на эвакуацию автомобилей
Ведомство потребовало провести перерасчет тарифа. По его мнению, часть заявленных в тарифе расходов можно исключить.
Ведомство потребовало провести перерасчет тарифа. По его мнению, часть заявленных в тарифе расходов можно исключить.
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нарушения, допущенные московскими властями при расчете тарифа на эвакуацию автомобилей, пишет газета «Коммерсант».
Проверку обоснованности тарифов на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей ФАС проверяла по запросу первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова.
С 1 сентября 2016 года регионы обязаны были пересчитать эти расценки в соответствии с единой методикой антимонопольной службы. Таково требование КоАП. Правозащитники ожидали, что после перерасчета тарифы изменятся прежде всего в Москве, где стоимость эвакуации привязана к мощности машины, достигая 7 тыс. руб., что неоднократно вызывало вопросы у общественности и юристов.
В мэрии Москвы провели расчеты и заявили, что в реальности тарифы должны быть выше, но во избежание «социальной напряженности» решили их не менять.
Спорные показатели
После этого Лысаков обратился в ФАС, где провели анализ тарифов, утвержденных департаментом экономической политики и развития Москвы. Выяснилось, что в расчет принималась среднемесячная зарплата работника ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) в размере 67 тыс. руб. При этом ФАС ссылается на данные Мосгорстата: средняя зарплата по транспортной отрасли в Москве — 59,7 тыс. руб. Еще один показатель, влияющий на формирование тарифа, — «штатная численность» сотрудников АМПП, занятых в процессе эвакуации.
Московский департамент экономической политики использовал показатель 1242 человека. ФАС же указывает, что по «среднесписочной численности» (не учитываются находящиеся в отпуске, совместители
Еще один спорный показатель — количество занятых водителей. С учетом круглосуточной работы эвакуаторов необходимо, следует из данных департамента экономической политики, в среднем 4,4 водителя на один погрузчик. Общее же число водителей составляет 755 человек. В ФАС России, в свою очередь, изучили путевые листы АМПП, придя к выводу, что по ночам на улицах работает 1/8 парка эвакуаторов. Таким образом, в действительности водителей нужно меньше.
Глава ФАС Игорь Артемьев в ответе депутату написал, что часть заявленных городской администрацией расходов «могут быть исключены» из тарифов. При этом, подчеркивают в ФАС, антимонопольная служба не обладает полномочиями, чтобы обязать мэрию изменить цены.
Ответ мэрии
В департаменте экономической политики Москвы заявили изданию, что тарифы были рассчитаны на основании «данных 2015 года с учетом применения индексов утвержденного прогноза
Кроме того, учитывались «фактические значения расходов АМПП за отчетный период 2015 года, а также плановые показатели объемов работы на 2016 год». Что касается режима работы сотрудников и эвакуаторов, то использовались данные департамента транспорта города Москвы, курирующего АМПП.
Отметим, что на момент проверки ФАС полномочия по формированию тарифов на эвакуацию были переданы департаменту транспорта: соответствующее постановление подписал 19 декабря 2016 года мэр Сергей Собянин. В департаменте транспорта заявили, что «используют тариф, установленный департаментом экономической политики Москвы».
Лысаков, в свою очередь, направил в СК РФ депутатский запрос с просьбой провести «доследственную проверку» «фактов, изложенных ФАС» и указал, что ранее он просил Генпрокуратуру «принудить правительство Москвы» изменить тарифы. «По моим оценкам, цены на перемещение машин в Москве должны быть минимум вдвое ниже», — заявил Вячеслав Лысаков.