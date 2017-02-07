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11:42 (мск), источник: Интерфакс

ФАС уличила мэрию Москвы в завышении тарифа на эвакуацию автомобилей

Ведомство потребовало провести перерасчет тарифа. По его мнению, часть заявленных в тарифе расходов можно исключить.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нарушения, допущенные московскими властями при расчете тарифа на эвакуацию автомобилей, пишет газета «Коммерсант».

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Проверку обоснованности тарифов на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей ФАС проверяла по запросу первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова.

С 1 сентября 2016 года регионы обязаны были пересчитать эти расценки в соответствии с единой методикой антимонопольной службы. Таково требование КоАП. Правозащитники ожидали, что после перерасчета тарифы изменятся прежде всего в Москве, где стоимость эвакуации привязана к мощности машины, достигая 7 тыс. руб., что неоднократно вызывало вопросы у общественности и юристов.

В мэрии Москвы провели расчеты и заявили, что в реальности тарифы должны быть выше, но во избежание «социальной напряженности» решили их не менять.

Спорные показатели

После этого Лысаков обратился в ФАС, где провели анализ тарифов, утвержденных департаментом экономической политики и развития Москвы. Выяснилось, что в расчет принималась среднемесячная зарплата работника ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) в размере 67 тыс. руб. При этом ФАС ссылается на данные Мосгорстата: средняя зарплата по транспортной отрасли в Москве — 59,7 тыс. руб. Еще один показатель, влияющий на формирование тарифа, — «штатная численность» сотрудников АМПП, занятых в процессе эвакуации.

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Московский департамент экономической политики использовал показатель 1242 человека. ФАС же указывает, что по «среднесписочной численности» (не учитываются находящиеся в отпуске, совместители и т. д.) перемещением занимаются 1120 сотрудников АМПП.

Еще один спорный показатель — количество занятых водителей. С учетом круглосуточной работы эвакуаторов необходимо, следует из данных департамента экономической политики, в среднем 4,4 водителя на один погрузчик. Общее же число водителей составляет 755 человек. В ФАС России, в свою очередь, изучили путевые листы АМПП, придя к выводу, что по ночам на улицах работает 1/8 парка эвакуаторов. Таким образом, в действительности водителей нужно меньше.

Глава ФАС Игорь Артемьев в ответе депутату написал, что часть заявленных городской администрацией расходов «могут быть исключены» из тарифов. При этом, подчеркивают в ФАС, антимонопольная служба не обладает полномочиями, чтобы обязать мэрию изменить цены.

Ответ мэрии

В департаменте экономической политики Москвы заявили изданию, что тарифы были рассчитаны на основании «данных 2015 года с учетом применения индексов утвержденного прогноза социально-экономического развития России».

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Кроме того, учитывались «фактические значения расходов АМПП за отчетный период 2015 года, а также плановые показатели объемов работы на 2016 год». Что касается режима работы сотрудников и эвакуаторов, то использовались данные департамента транспорта города Москвы, курирующего АМПП.

Отметим, что на момент проверки ФАС полномочия по формированию тарифов на эвакуацию были переданы департаменту транспорта: соответствующее постановление подписал 19 декабря 2016 года мэр Сергей Собянин. В департаменте транспорта заявили, что «используют тариф, установленный департаментом экономической политики Москвы».

Лысаков, в свою очередь, направил в СК РФ депутатский запрос с просьбой провести «доследственную проверку» «фактов, изложенных ФАС» и указал, что ранее он просил Генпрокуратуру «принудить правительство Москвы» изменить тарифы. «По моим оценкам, цены на перемещение машин в Москве должны быть минимум вдвое ниже», — заявил Вячеслав Лысаков.

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