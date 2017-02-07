В Красноярском крае 62% дорог не соответствуют нормативным требованиям

В ближайшие девять лет в крае запланированы масштабные работы по строительству, реконструкции и ремонту магистралей в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». На эти цели регион направит свыше 26 млрд рублей, половина из которых поступит из федерального бюджета. По словам министра транспорта Сергея Ерёмина, такие суммы край не видел с советских времён. Мероприятия пройдут в два этапа: 2017−2018 год и 2019−2025. Первые работы начнутся уже этой весной.

В Красноярской агломерации за первые два года нужно отремонтировать отремонтируют свыше 240 км автодорог, в том числе участки дорог Красноярск-Енисейск, Красноярск-Железногорск, установят системы освещения на очередной части гостевой трассы, ведущей в аэропорт «Емельяново». Ожидается, что в 2017 году количество аварийных участков снизится вдвое (сейчас их 49), а в 2018 году сократится до пяти. На сегодняшний день на территории края свыше тысячи километров дорог, и только 38% соответствуют нормативным требованиям. К завершению первого этапа программы процент качественных дорог должен увеличиться до 52.

В Красноярске только в этом году запланированы работы на 70 объектах, в том числе ремонт Коммунального моста, строительство двух новых пешеходных переходов в районе ледового дворца «Арена Север» по улице 9 мая и около ледовой арены на Партизана Железняка, капитальный ремонт проспектов Мира и имени газеты «Красноярский рабочий».

«Большую часть дорог в Красноярске мы должны будем сделать именно в 2017 году, потому что в 2018 году, возможно, придётся решать дополнительные задачи, чтобы город был ещё краше», — говорит Игорь Титенков, руководитель департамента городского хозяйства Красноярска.

Параллельно будут проводиться работы и на дорогах в муниципалитетах, на которые ежегодно с 2015 года выделяется по миллиарду рублей. В ближайшие дни должны определиться с лимитами ремонта на этот год, и уже в середине февраля муниципалитеты могут приступить к процедуре торгов.