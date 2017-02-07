Руководство порта Ванино посчитало себя неприкосновенным и поплатилось за это — Сабитов

Хабаровск, 7 февраля, AmurMedia.

Руководству порта в поселке Ванино Хабаровского края следует понять, что если оно не будет ничего предпринимать, то предприятие просто закроют. О том, какие новые проверки ждут порт в ближайшее время, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексей Сабитов.

По мнению председателя комитета по охране среды, ситуация вокруг загрязнения поселка из-за угольной пыли должна была стать для руководителей порта тревожным звоночком.

— Порт, безусловно, крупное предприятие, важное для района. И поэтому они почувствовали себя неприкосновенными. Но в итоге руководство порта, я считаю, получило послание, что если они так продолжат работать, то их просто прикроют, — уверил Алексей Сабитов.

Помимо этого, по словам заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края Виктора Бардюка, после схода льдов начнутся проверки акватории порта. По словам чиновника, ранее Центр лабораторного анализа по ДФО уже проводил анализ воды в бухте на содержание взвешенных веществ.

— С одной стороны, превышения содержания угля выявлено не было. Но тут надо понимать, что у нас вообще нигде не прописана предельно допустимая концентрация по углю в воде. С другой стороны, нельзя закрывать глаза на то, что негативное воздействие на акваторию есть. Значит, предприятие должно быть привлечено к ответственности. Поэтому после схода льда в навигационный переиод специалисты обследуют дно и оценят воздействие угольной и глиноземной пыли на флору и фауну бухты, — сообщил Виктор Бардюк.

Как сообщил представитель министерства природных ресурсов, на данный момент со стороны властных структур совершаются все возможные действия, и разрешение ситуации тормозят только бездействие руководства самого предприятия.

— Был создан конкретный план мероприятий по защите экологии. Если бы порт их выполнил, то никаких проблем бы почти не было. Поэтому мы в течение года мы будем регулярно собираться с рабочей группой и собственниками порта, которые будут разъяснять, что делается и что предстоит, — заявил Алексей Сабитов.

Председатель комитета по охране среды предположил, что бетонные ограждения, которые порт сейчас достраивает вокруг штабелей угля, будут препятствовать пылению.