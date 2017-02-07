Почти 600 кг мяса изъяли с продажи сотрудники Роспотребнадзора
За 2016 год 127 новосибирцев пожаловались на недоброкачественный мясной продукт сотрудникам Роспотребнадзора, сообщает
За 2016 год 127 новосибирцев пожаловались на недоброкачественный мясной продукт сотрудникам Роспотребнадзора, сообщает
Почти 600 кг мяса изъяли с продажи сотрудники Роспотребнадзора, сообщает
За 2016 год сотрудники ведомства провели 796 проб мяса и мясных продуктов, из них 2,6% проб не отвечали гигиеническим нормативам.
За 2016 год проведено 392 проверки в отношении предприятий, производящих и реализующих мясо и продукты его переработки. Снято с реализации 224 партии недоброкачественной продукции объемом 582 килограмм.
Зарегистрировано 127 обращений граждан на качество продукции животного происхождения, которые подтвердились в 75% случаев. При производстве и продаже мясных наложено 298 штрафов об административном правонарушении на сумму 1 969 900 рублей.