Почти 600 кг мяса изъяли с продажи сотрудники Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

За 2016 год сотрудники ведомства провели 796 проб мяса и мясных продуктов, из них 2,6% проб не отвечали гигиеническим нормативам.

За 2016 год проведено 392 проверки в отношении предприятий, производящих и реализующих мясо и продукты его переработки. Снято с реализации 224 партии недоброкачественной продукции объемом 582 килограмм.

Зарегистрировано 127 обращений граждан на качество продукции животного происхождения, которые подтвердились в 75% случаев. При производстве и продаже мясных наложено 298 штрафов об административном правонарушении на сумму 1 969 900 рублей.