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10:34 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Суд отложил разрешение спора «Сибмоста» и мэрии Новосибирска

Заседание продолжится 2 марта.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске отложил рассмотрение жалобы мэрии Новосибирска по делу о взыскании с города 2,5 млрд рублей по иску компании «Сибмост». Заседание продолжится 2 марта. Об этом рассказала на своей странице в соцсетях депутат госдумы РФ Вера Ганзя, присутствующая на заседании суда в Томске.

В ходе судебного заседания представители мэрии Новосибирска сообщили, что подали жалобу на решение суда первой инстанции в связи с тем, что оно было принято с нарушением процессуальных норм.

В частности, по мнению представителей мэрии, в ходе заседания суда было озвучено одно решение, затем суд подписал решение с другими формулировками; суд не исследовал доказательства, сразу перейдя к стадии прений сторон; согласно экспертизе, убытки «Сибмоста» составили не 2,6 мрд руб., а 300 млн руб.

Также представители мэрии ссылаются на то, что «Сибмост» в ходе судебных разбирательств не предоставил реальных примеров и доказательств об удорожании стройматериалов и других затрат, понесенных при строительстве моста.

Позицию «Сибмоста» представлял вице-президент компании Сергей Савченков, а состав юристов сменился полностью. Как уточняет «Интерфакс», представитель «Сибмоста» в ходе заседания подчеркнул, что считает предоставленные заключения экспертов полными и не подлежащими сомнению.

Судебное разбирательство между мэрией Новосибирска и мостостроительной компанией «Сибмост» из-за убытков, понесенных компанией при строительстве Бугринского моста через Обь, длится с 2014 года. Генподрядчик утверждал, что затягивание сроков предоставления мэрией участка под строительство моста и транспортных развязок из-за затянувшегося расселения жителей из створа и санитарной зоны объекта потребовало пролонгации договора на 2,5 года и повлекло значительное увеличение расходов, связанное с обслуживанием кредитов, подорожанием стройматериалов и большим объемом сверхурочных работ.

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