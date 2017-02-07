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10:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Мэрия Уфы обратится с ходатайством в надзорные органы для проверки худших управляющих компаний

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Самые худшие управляющие компании Уфы, выявленные в ходе проходящего сейчас конкурса на лучшее содержание дворов зимой, рискуют подвергнуться дополнительной проверке.

Мэрия Уфы намерена обратиться с ходатайством в контрольно-надзорные и, возможно, в правоохранительные органы по поводу деятельности управляющих компаний с тем, чтобы узнать, куда уходят средства собственников жилья.

Лучшие управляющие компании администрация Уфы намерена поощрить.

Как сообщили сегодня на оперативном совещании в мэрии, вполне возможно, что в качестве поощрения лучших из лучших выступит коммунальная техника или финансовое вознаграждение. Сейчас этот вопрос решается.

Промежуточные итоги конкурса проводятся еженедельно, окончательные итоги подведут во второй половине марта.

Как сообщало агентство «Башинформ», конкурс на лучшее содержание дворов в зимний период стартовал 1 февраля.

Оценка проводится по таким критериям, как своевременная и качественная уборка придомовой территории многоквартирного дома; своевременная посыпка песком в местах образования гололеда; состояние входных групп подъездов, бельевых площадок, детских спортивно-игровых площадок, контейнерных площадок, кровель и балконных козырьков.

При оценке учитываются обращения граждан в адрес мэрии, Центра общественной безопасности Уфы, администраций районов города по поводу несвоевременной или некачественной уборки придомовой территории от снега.

В комиссию конкурса входят представители Управления по обеспечению жизнедеятельности администрации столицы, городского центра общественного контроля в сфере ЖКХ, председатели советов многоквартирных домов, представители СМИ.

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