Застройщик «Волгоград-Арены» оштрафован за отсутствие контроля над состоянием воздуха

Как стало известно ВДТВ, причина иска — неисполнение предписания надзорного ведомства о проведении мониторинга состояния атмосферного воздуха при строительстве стадиона «Волгоград-Арена».

Нарушение было выявлено в ходе выезда специалистов Ростехнадзора на строящийся спортивный объект в Волгограде.

Мониторинга состояния воздуха не велось, несмотря на то, что проведение еженедельного производственно-экологического мониторинга аккредитованной лабораторией предусмотрено проектной документацией.

Согласно документам, застройщик обязан контролировать загрязнение воздуха по оксиду и диоксиду азота, оксиду углерода, углеводородам и саже. Но документов, подтверждающих его проведение, не было предоставлено проверяющим.

Назначая штраф, суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и на первый раз установил минимальный размер штрафа — 50 тысяч рублей.