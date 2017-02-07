В Калининград не пустили 25 тонн аргентинской курятины

В порт груз прибыл с ветеринарным сертификатом, в котором выявлено несоответствие даты выработки продукции дате, указанной на маркировочных этикетках. Выпуск груза приостановлен до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Аргентины.

А в порту Балтийска остановили 28 тонн мороженой сардины, ввиду несоответствия номера пломбы, указанного в ветеринарном сертификате, фактическому номеру пломбы на контейнере.