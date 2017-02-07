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11:17 (мск), источник: ТАСС

Строительство СПГ-терминала началось на шельфе Балтики под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Строительство морского терминала по приему и транспортировке сжиженного природного газа (СПГ) началось на балтийском шельфе в Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на компанию «СтройТрансНефтеГаз».

«Специалисты “СтройТрансНефтеГаза” начали установку 29 оболочек общим весом 6815 тонн, которые станут основанием для будущего терминала. Далее планируется возведение причала-волнолома, сливной эстакады, испарительной системы и установок обработки испарения газа», — сказали в пресс-службе.

Для обеспечения бесперебойного снабжения газом предприятий региона, в том числе во время пиковых нагрузок, на территории поселка Романово Зеленоградского района построено подземное хранилище газа (ПХГ). В настоящий момент на объекте ведутся работы по увеличению его объема. Терминал по приему и транспортировке газа, строительство которого началось в 5 км от зеленоградского побережья, предназначен для наполнения ПХГ.

По словам генерального директора АО «СтройТрансНефтеГаз» Владимира Карташяна, проект предусматривает реконструкцию имеющихся и строительство новых подземных хранилищ газа, увеличение их активного объема до 800 млн кубометров. Хранилище предназначено для создания запасов газа, позволяющих покрыть суточную и сезонную неравномерность его потребления, отметил он.

Для транспортировки газа от регазификационной установки до ПХГ под водой уже проложили газопровод длиной 5 км (его общая протяженность составит 13,1 км). Весь комплекс работ по строительству в Балтийском море планируется завершить до конца 2017 года.

«Подземное хранилище газа с регазификационным терминалом являются одними из ключевых объектов обеспечения энергетической безопасности региона, ускорения газификации области», — подчеркнул врио заместителя председателя правительства — министра строительства и ЖКХ Калининградской области Максим Федосеев. Он отметил, что по итогам 2016 года уровень газификации природным газом в Калининградской области вырос до среднероссийского значения и превышает в настоящее время 66%.

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