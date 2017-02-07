Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Хлоргексидин вызывает аллергию
США ответили на сообщения о 20 минутах беседы Трампа с Тимошенко
Как мы растим маленьких тиранов
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Как мы растим маленьких тиранов
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Фитнес-модель убили в одном из городских парков
СМИ: Боня поблагодарила за поддержку после разрыва с мужем
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
20Ситуация на юго-востоке Украины
11:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Приангарья и «Новапорт» совместно подберут инвестора для аэропорта Иркутска

Возникновением конфликта интересов недоволен «Базэл Аэро» Олега Дерипаски, также претендующий на актив.

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Приангарья решило провести конкурс инвесторов для аэропорта Иркутска, но ключевым партнером региона остается «Новапорт» Романа Троценко. Стороны хотят создать совместную компанию, которая и выберет оптимальную модель государственно-частного партнерства. Другой претендент на актив — «Базэл Аэро» Олега Дерипаски недоволен таким форматом и считает, что у «Новапорта», выступающего и консультантом, и соучредителем проектной компании, возникает конфликт интересов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на газету «Коммерсантъ».

Совместное предприятие должно будет определить объем обязательств потенциальных инвесторов, в том числе строительство нового аэропортового комплекса, определить формат, схему и сроки конкурсных процедур по привлечению инвестора «с учетом соблюдения антимонопольного законодательства». Уже определен состав органов управления проектной компании, подготовлена документация для ее регистрации «в ближайшее время», при этом акции аэропорта передаваться не будут.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба вмешается в процедуру определения инвестора Иркутского аэропорта в том случае, если будет нарушена конкурсная процедура.

Ранее председатель правительства Иркутской области Александр Битаров заявил, что ведутся переговоры по модернизации иркутского авиаузла с компанией «Новапорт», однако якорный инвестор проекта тогда был не определен. Главы кабмина Приангарья считал, что одного инвестора будет недостаточно.

Отметим, два основных конкурента в аэропортовом бизнесе — «Новапорт» и «БазЭл» — готовы соперничать за воздушную гавань столицы Приангарья, которая указом президента России передана в собственность области. Сейчас фаворитом в этой битве является «Новапорт» Романа Троценко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спутниковый оператор "Орион" увеличил абонентскую базу до 3 млн домохозяйств
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Регионам предлагают платить за медстраховку репетиторов и нянь
Египет официально назвал крушение лайнера на Синае терактом
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
В сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза Трогательными кадрами мама девочки Кэти Холмс поделилась в своем Инстаграме.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь