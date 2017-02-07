Правительство Приангарья и «Новапорт» совместно подберут инвестора для аэропорта Иркутска

Правительство Приангарья решило провести конкурс инвесторов для аэропорта Иркутска, но ключевым партнером региона остается «Новапорт» Романа Троценко. Стороны хотят создать совместную компанию, которая и выберет оптимальную модель государственно-частного партнерства. Другой претендент на актив — «Базэл Аэро» Олега Дерипаски недоволен таким форматом и считает, что у «Новапорта», выступающего и консультантом, и соучредителем проектной компании, возникает конфликт интересов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на газету «Коммерсантъ».

Совместное предприятие должно будет определить объем обязательств потенциальных инвесторов, в том числе строительство нового аэропортового комплекса, определить формат, схему и сроки конкурсных процедур по привлечению инвестора «с учетом соблюдения антимонопольного законодательства». Уже определен состав органов управления проектной компании, подготовлена документация для ее регистрации «в ближайшее время», при этом акции аэропорта передаваться не будут.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба вмешается в процедуру определения инвестора Иркутского аэропорта в том случае, если будет нарушена конкурсная процедура.

Ранее председатель правительства Иркутской области Александр Битаров заявил, что ведутся переговоры по модернизации иркутского авиаузла с компанией «Новапорт», однако якорный инвестор проекта тогда был не определен. Главы кабмина Приангарья считал, что одного инвестора будет недостаточно.

Отметим, два основных конкурента в аэропортовом бизнесе — «Новапорт» и «БазЭл» — готовы соперничать за воздушную гавань столицы Приангарья, которая указом президента России передана в собственность области. Сейчас фаворитом в этой битве является «Новапорт» Романа Троценко.