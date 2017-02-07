Проект новой линии метро в Коммунарку будет готов весной 2017 г

«Мы активно работаем над новой линией метро от станции “Улица Новаторов” на Третьем пересадочном контуре (ТПК) до станции “Столбово” в Новой Москве. Уже через месяц будет готова градостроительная документация по этому радиусу, а через три-четыре месяца и сам проект», — заявил Хуснуллин.

По его словам, после этого проект может быть выставлен на торги. «Нас не держат ни финансовые, ни организационные вопросы, однако, сейчас в Москве развернуто настолько масштабное строительство метро, что ощущается нехватка метростроителей. Это может сказаться на сроках проведения торгов и, следовательно, сроках работ», — подчеркнул заммэра.

Он напомнил, что по предварительным оценкам, стоимость строительства этого участка метро составит около 90 млрд рублей. Ранее Хуснуллин сообщал, что к проектированию этого участка метро привлекаются китайские специалисты.

Протяженность новой линии метро от «Улицы Новаторов», на которой будет построено семь станций, составит 15,6 км. Ветка свяжет проектируемую станцию «Улица Новаторов» ТПК метро и район Коммунарка в Новой Москве. Предполагается, что в составе участка отроются станции «Улица Новаторов», «Улица Академика Опарина», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир», «Мамыри», «Коммунарка», «Столбово».

Столичные власти планируют ввести данный участок в эксплуатацию в 2020 году.