Южная Корея может принять участие в строительстве порта Зарубино в Приморье
Республика собирается принимать активное участие в импортных отгрузках зерна.
Республика собирается принимать активное участие в импортных отгрузках зерна.
Владивосток, 7 февраля, PrimaMedia.
Республика Корея заинтересована в сотрудничестве по проекту Дальневосточного зернового терминала, который группа «Сумма» реализует в порту Зарубино Приморского края. Об этом генеральный консул Республики Корея во Владивостоке ЛИ Сок Пэ заявил во время встречи с гендиректором ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (ДВЗТ) Александром Гордеевым. Стороны обсудили возможные механизмы взаимодействия и участия южнокорейских производителей и финансовых институтов при строительстве зернового терминала, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные газеты «Золотой Рог».
Генконсул сообщил о своем намерении в ближайшее время довести до министерства сельского хозяйства, министерства экономики и министерства финансов Республики Корея информацию о возможных перспективах развития двустороннего партнерства.
Участники переговоров также договорились о проведении двусторонних встреч на регулярной основе.
Справка: Управление инвестпроектом в порту Зарубино осуществляет ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (100% дочернее общество АО «Объединенная зерновая компания», ОЗК), которое было учреждено в 2016 году в соответствии с директивой правительства РФ. Строительство ДВЗТ является одним из приоритетных и самым глобальным проектом ОЗК. Его реализация позволит увеличить объем экспортных поставок зерновых культур и продукции их переработки в страны АТР и обеспечивать перспективные транзитные грузопотоки сопредельных стран. АО «ОЗК» создано 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения
План приватизации на 2017−2019 годы, одобренный правительством РФ 2 февраля 2017 года, предусматривает прекращение участия РФ в уставном капитале ОЗК.
В Приморье группа «Сумма» контролирует ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток).