Руководство «Катавского цемента»: массовых увольнений не будет

На совещании с руководством предприятия, а также с исполняющим обязанности главы
Напомним, сложная ситуация на «Катавском цементе» сложилась
В коллективе начали появляться слухи о планируемых массовых увольнениях. По словам руководства, завод не только не планирует сокращений, но и сохраняет проводимую социальную политику. В этом году планируется повысить зарплаты почти на 10%.
Холдинг «Евроцемент груп», в который входит предприятие, выделяет сотрудникам дотации на проезд, питание, отдых для детей,
По итогам совещания было принято решение об определении
Муниципалитету поручено подготовить предложения о субсидировании оплаты услуг ЖКХ работникам в случае их увольнения, рассрочки оплаты за уход за детьми в дошкольных учреждениях.
Отметим, в настоящее время на предприятии трудятся более 450 человек. В январе 2017 года планы по отгрузке цемента были перевыполнены. «Евроцемент груп» продолжает инвестировать средства в развитие завода.
Сейчас завершается строительство нового административного здания, идет подготовка к модернизации основного оборудования. В 2015 году был запущен второй фильтр на вращающихся печах, который позволил минимизировать выбросы.
Ситуация на предприятии находится на контроле правительства области, местных властей и губернатора Бориса Дубровского.