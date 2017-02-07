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10:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Руководство «Катавского цемента»: массовых увольнений не будет

КАТАВ-ИВАНОВСК, 7 февраля, РИА ФедералПрес. Руководство «Катавского цемента» проводит комплекс мер, направленный на стабилизацию работы завода. Во время встречи с представителями комиссии минэкономразвития региона, руководство опровергло информацию о планируемых массовых увольнениях на предприятии, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

На совещании с руководством предприятия, а также с исполняющим обязанности главы Катав-Ивановского района Алексеем Захаровым, представители комиссии министерства под руководством первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Ирины Акбашевой, обсудили положение дел на предприятии, актуальные проблемы и планы по их решению.

Напомним, сложная ситуация на «Катавском цементе» сложилась из-за изменения рыночных условий. Объемы закупок цемента потребителями существенно снизились. Отгрузка по итогам 2016 года снизилась по сравнению с предыдущим годом на 14,4%.

В коллективе начали появляться слухи о планируемых массовых увольнениях. По словам руководства, завод не только не планирует сокращений, но и сохраняет проводимую социальную политику. В этом году планируется повысить зарплаты почти на 10%.

Холдинг «Евроцемент груп», в который входит предприятие, выделяет сотрудникам дотации на проезд, питание, отдых для детей, санаторно-курортное лечение, обучение молодых специалистов.

По итогам совещания было принято решение об определении катав-ивановской администрацией возможности создания дополнительных рабочих мест.

Муниципалитету поручено подготовить предложения о субсидировании оплаты услуг ЖКХ работникам в случае их увольнения, рассрочки оплаты за уход за детьми в дошкольных учреждениях.

Отметим, в настоящее время на предприятии трудятся более 450 человек. В январе 2017 года планы по отгрузке цемента были перевыполнены. «Евроцемент груп» продолжает инвестировать средства в развитие завода.

Сейчас завершается строительство нового административного здания, идет подготовка к модернизации основного оборудования. В 2015 году был запущен второй фильтр на вращающихся печах, который позволил минимизировать выбросы.

Ситуация на предприятии находится на контроле правительства области, местных властей и губернатора Бориса Дубровского.

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