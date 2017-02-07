В Омске прокуратура предлагает пометить легальные маршрутки знаком отличия

Прокуратура Омской области выступила с законодательной инициативой. Правоохранительное ведомство внесло в областное Законодательное Собрание законопроект. В документе прокуратура предлагает ввести меру, которая позволит отличить легальных перевозчиков от нелегальных.

В законопроекте предполагается обязать предпринимателей, которые возят пассажиров по регулируемым и нерегулируемым маршрутам, «пометить» свои микроавтобусы. А именно — поместить оригинал карты маршрута на лобовом стекле и её копию в салоне. Карта маршрута — документ, в котором областные и городские власти дают разрешение заниматься перевозками. По мнению прокуратуры, отсутствие карты сразу даст знать: на дороге — нелегал.

Кроме того, в законопроекте высказываются предложения, как улучшить культуру транспортного обслуживания в частных маршрутках.

Дорабатывать и обсуждать законопроект будет рабочая группа при комитете по экономической политики и инвестициям в составе Заксобрания. В рабочую группу войдут не только депутаты, но и представители полиции, мэрии, региональных министерств и ведомств.

Областная прокуратура добавляет, что поставила на контроль реализацию своего же собственного законопроекта.