Минздрав предложил регионам платить за медстраховку репетиторов и нянь

Министерство здравоохранения подготовило изменения в закон об обязательном медицинском страховании. Как говорится в материалах, размещенных на сайте раскрытия правовой информации, ведомство предлагает обязать регионы делать выплаты в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за нянь, сиделок, репетиторов и горничных, не являющихся индивидуальными предпринимателями и работающих на частных лиц.

Эта инициатива Минздрава связана с недавними изменениями в Налоговый кодекс, которые подготовил Минфин. Ведомство освободило эти категории работников от уплаты налогов до 2019 года, если они зарегистрируются в Федеральной налоговой службе. Соответствующий закон был принят в ноябре 2016 года.

Устроить налоговые каникулы для самозанятых граждан предложил в сентябре 2016 года президент Владимир Путин. На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам он ответил, что эти категории работников остаются в тени, чтобы не сталкиваться с бюрократией и поборами.

Сегодня в России регионы делают выплаты в ФОМС за все официально не работающее население, включая пенсионеров и детей, рассказал РБК директор Центра социальной экономики, член общественного совета при Минздраве Давид Мелик-Гусейнов. Работающие граждане передают фонду 5,1% своей зарплаты. Из этих денег составляется бюджет ФОМС, который покрывает большую часть затрат на здравоохранение в стране.

После принятия поправок, предлагаемых Минздравом, нагрузка на регионы вырастет, уверен Мелик-Гусейнов. Часть из этих граждан не числилась в своем регионе как безработные, пояснил он, и субъекты за них не платили. Тот факт, что у регионов не хватает денег на здравоохранение и, в частности, на выполнение майских указов президента и повышение зарплат медикам, в декабре 2016 года признавал Минфин.

Суммы выплаты регионов практически не изменятся, не согласна директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Несмотря на то, что по закону регионы должны платить только за безработных, вставших на биржу труда, по факту они платят за всех, кто не отчисляет деньги в ФОМС со своей зарплаты. С Попович согласен директор центра исследований экономики и управления в здравоохранении московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский. «Выплаты субъектов не изменятся», — указал он. ​