Недобросовестных коммунальщиков и производителей кваса в Иркутской области наказало УФАС

Сокращение связано с тем, что с начала прошлого года антимонопольный орган не занимается защитой отдельных граждан от индивидуального предпринимателя или организации, злоупотребляющих своим положением. За прошлый год около 500 заявлений были перенаправлены из УФАС в Роспотребнадзор, прокуратуру, службу жилищного контроля и другие ведомства, которые отстаивают интересы граждан.

Согласно поправкам в законодательстве, сейчас нарушителей в первый раз ждёт предупреждение. Если нарушения обнаруживаются и при второй проверке, организация или индивидуальный предприниматель привлекается к административной ответственности, напомнил Александр Кулиш. Представителям органам власти и должностным лицам после предупреждения грозит отстранение от должности на срок до трех лет. Таких мер в 2016 году не применяли, отмечает Александр Кулиш.

В результате проверок в прошлом году было обнаружено 10 случаев злоупотребления доминирующим положением на рынке, из них шесть получили предупреждение. К ответственности были привлечены компании, использующие тариф на приём сточных вод, не установленный действующим законодательством. Например, МУП «Шелеховский водоканал» самостоятельно устанавливал цены на эту коммунальную услугу. Необоснованно прекращало и ограничивало приём сточных вод Иркутский МУП «Водоканал» в домах. Причём неудобства испытывали также и люди, которые платили в срок. МУПу пришлось выплатить штраф в размере 3 млн 708 тыс. рублей. Злоупотребление доминирующим положением было выявлено и в Белореченске, где МУП «Транзит аква» прекратила подачу холодной воды.

Было выявлено два картельных сговора при проведении государственных муниципальных закупок. В первом случае три красноярских компании, участвуя в аукционе по приобретению оргтехники по заказу ГУ МВД Иркутской области, поддерживали высокую цену, чтобы обеспечить выигрыш по максимально возможной цене, объяснил Александр Кулиш. Во втором случае сговор был выявлен во время проведения закупок в Шелехове, когда муниципальное учреждение договорилось с хозяйственным обществом при выборе исполнителя контракта на ремонт ограждения автомобильной дороги. Штраф за картельный сговор может составлять от 1% до 15% от выручки, либо до половины от начальной цены контракта. Кроме того, еще по пяти возможным случаям сговоров сейчас ведётся расследование.

Что касается случаев недобросовестной конкуренции, антимонопольной службой было выявлено 13 нарушителей. Из них 11 были предупреждены и исполнили все предписания, а два производителя были привлечены к административной ответственности. Один использовал известный товарный знак «Никола», выпуская свой «КВАСной напиток из п. НИКОЛА», утверждая, что он приготовлен по старинным рецептам жителей п. Никола Иркутской области. Второй недобросовестный производитель использовал товарный знак «Волна Байкала», написав название своей продукции латинскими буквами вперемешку с кириллицей.