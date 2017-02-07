Самойлов распорядился выделить из бюджета Перми 500 миллионов на ремонт дорог

Для того, чтобы оперативно провести конкурсные процедуры по выбору подрядчиков, глава Перми Дмитрий Самойлов вышел с инициативой выделить аналогичную сумму из городского бюджета, а затем компенсировать ее федеральными средствами. Депутаты гордумы решение поддержали.

«На протяжении последних трех лет город системно наращивал объемы вложений в дорожную отрасль. Только в 2016 году мы вышли на рекордный объем дорожного ремонта — 1, 2 млн квадратных метров дорог, сдали две ключевые развязки — это площадь Восстания и улица Макаренко. Сейчас наша задача — не останавливаться на достигнутом, системно и последовательно улучшать качество и безопасность наших дорог, — рассказал о приоритетах Дмитрий Самойлов.

Принятое решение позволит разместить муниципальный заказ уже в конце февраля и начать заключение контрактов с подрядчиками в апреле. Подрядчики смогут грамотно распределить свои ресурсы, спланировать закупку материалов, а управление внешнего благоустройства — организовать дорожное движение, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов."Планируем, что в общей сложности, с учетом финансирования отрасли из бюджетов города, Пермского края, Российской Федерации мы повторим результат прошлого года и выйдем на объем не менее 1 млн квадратных метров отремонтированных дорог, — подчеркнул глава Перми.

На сегодняшний день администрацией сформирован перечень объектов капремонта, реконструкции, а также комплексного текущего ремонта. Дороги, которые будут ремонтироваться в рамках действующих трехлетних контрактов, будут определены весной на основе обращений жителей, а также по итогам обследования улично-дорожной сети.

Кроме того, в этом году спектр работ расширят — стартует период массового обновления тротуаров и дворов в Перми. В настоящее время районные администрации завершают составление планов на 2017 год.