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11:09 (мск), источник: АиФ Омск

Омский Россельхознадзор изъял на границе казахстанские шкуры

Сотрудники ведомства с начала года задержали более тонны кожаного сырья.

Госинспекторы пограничного ветеринарного контроля в Одесском районе пресекли очередную попытку ввоза на территорию России восьми шкур животных, сообщает официальный сайт регионального управления Россельхознадзора.

Груз двигался из Республики Казахстан. Шкуры перевозились без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов. Предоставленная водителем справка казахстанских органов власти не являлась документом, подтверждающим безопасность кожсырья, в соответствии с законодательством ЕАЭС.

Груз возвращен в Республику Казахстан. Должностные лица Управления Россельхознадзора по Омской области совместно со специалистами регионального Управления ФСБ России провели профилактическую работу с перевозчиком о порядке перемещения поднадзорных грузов по территории Таможенного союза. Перевозчик привлечён к административной ответственности.

С начала текущего года это четвертая партия кожевенного сырья, не допущенная для ввоза в Российскую Федерацию через ППУ «Одесское». Всего задержано более тонны кожсырья.

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